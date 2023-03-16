Поправки в КОАП: сотрудников акиматов будут наказывать за нарушение земельного законодательства

Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" в части нарушений земельного законодательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки содержат нормы по установлению ранее не предусмотренной ответственности сотрудников акиматов за нарушение требований земельного законодательства.

Так, запрещается предоставлять право частной собственности и землепользования на земли сельхозназначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юрлицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с зарубежным участием, а также кандасам, гражданам нашей страны, состоящим с ними в браке.

Также запрещается предоставлять право частной собственности и право землепользования на пастбищные земли, указанные в Законе "О пастбищах".

Кроме того, запрещается предоставлять гражданам и негосударственным юридическим лицам в частную собственность и землепользование участки, используемые и предназначенные для нужд населения, в том числе занятые сенокосными угодьями в пределах границ городов областного и районного значений, поселков или сельских населенных пунктов.

Также землепользователи будут обязаны уведомить уполномоченный орган о заключении сделки по отчуждению права на сельхозземлю с другим землепользователем.

Кроме того, ответственность предусмотрена за нарушение плодородного слоя почвы не только по ее продаже или передаче другому лицу, но и за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" глава государства подписал накануне, 15 марта.

Основная цель закона – установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.