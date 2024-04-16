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Законодательство РК

За буллинг детей будут штрафовать: поправки в КОАП

За буллинг детей будут штрафовать: поправки в КОАП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 09:44 Фото: unsplash
Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", которые накануне, 15 апреля, подписал президент РК, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают, что при установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе определить меры по оказанию психологической помощи.

Родители и законные представители будут нести ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Также вводится ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего (предупреждение или штраф в размере 10 МРП, или 36 920 тенге в 2024 году). За повтор в течение года – уже штраф в 30 МРП (110 760 тенге).

Если буллингом занимается подросток от 12 до 16 лет – предупреждение или штраф родителям 10 МРП.

Повторное нарушение защитного предписания в течение года будет наказываться административным арестом на 20 суток.

За принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего до 16 лет, следующего без сопровождения родителей или его законного представителя, предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году).

Закон вводится в действие с 16 июня 2024 года.

15 апреля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал два закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и  "О внесении изменений и дополненийв Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Законы направлены на усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

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