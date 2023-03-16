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Газ по завышенным ценам: туркестанским предпринимателям вернули 4,7 млн тенге

В Туркестанской области предпринимателям газ продавали по завышенным ценам Фото: freepik
Прокуратурой Туркестанской области в ходе надзорной деятельности установлены нарушения прав потребителей товарного газа – газ предпринимателям продавали по завышенным ценам, сообщает Zakon.kz.

Завышенные требования для коммунально-бытовых потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, незаконно применялись туркестанским производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак".

"В результате при превышении ежесуточного объема потребления газа к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2-1,5 за каждые сутки".Прокуратура Туркестанской области

Согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям.

"По акту прокурорского надзора 37 предпринимателям возвращены необоснованно взысканные 4,7 млн тенге с исключением практики дальнейшего применения данного тарифа".Прокуратура Туркестанской области

11 января 2023 года сообщалось, что госрегулирование цен на газ введут в Казахстане.

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