Максим Галкин опубликовал архивные фото со съемок

Фото: Instagram/maxgalkinru

Российский артист эстрады Максим Галкин на странице в Instagram опубликовал ряд фотографий со съемок сериала "Всё могут короли", сообщает Zakon.kz.

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