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Максим Галкин опубликовал архивные фото со съемок

Максим Галкин опубликовал архивные фото Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский артист эстрады Максим Галкин на странице в Instagram опубликовал ряд фотографий со съемок сериала "Всё могут короли", сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации шоумен был немногословен: "Архив, "Всё могут короли".

Сериал снимали в 2015 году. Главные роли исполняли Максим Галкин, Мария Сёмкина, Александр Балуев.

  • Какие фотографии. Обожаю этот сериал!
  • Рыцарь нашего времени.
  • Классный сериал и ваши образы. Надо продолжать кинокарьеру.
  • Фильм крутейший. Когда у меня плохо с вдохновением – помогает, словно сеанс у психолога, – отмечают комментаторы.

6 марта пародист Галкин поздравил супругу Аллу Пугачеву с первым воскресеньем весны.

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