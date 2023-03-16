Максим Галкин опубликовал архивные фото со съемок
Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский артист эстрады Максим Галкин на странице в Instagram опубликовал ряд фотографий со съемок сериала "Всё могут короли", сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации шоумен был немногословен: "Архив, "Всё могут короли".
Сериал снимали в 2015 году. Главные роли исполняли Максим Галкин, Мария Сёмкина, Александр Балуев.
- Какие фотографии. Обожаю этот сериал!
- Рыцарь нашего времени.
- Классный сериал и ваши образы. Надо продолжать кинокарьеру.
- Фильм крутейший. Когда у меня плохо с вдохновением – помогает, словно сеанс у психолога, – отмечают комментаторы.
6 марта пародист Галкин поздравил супругу Аллу Пугачеву с первым воскресеньем весны.
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