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Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву

Галкин поздравление Пугачева Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский пародист Максим Галкин поздравил супругу Аллу Пугачеву с первым воскресеньем весны. Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram 5 марта, сообщает Zakon.kz.

"С первым воскресеньем весны, любимая!" — написал артист в подписи к опубликованным фотографиям.

Народная артистка СССР также обратилась к подписчикам с почти аналогичным поздравлением.

Пугачева отмечает приход весны уже не первый год. Когда-то, как сказано в СМИ, артистка придумала этот праздник для себя.

В первое воскресенье весны она покупала желтые цветы и дарила их грустным людям на улице.

С приходом популярности это делать становилось все труднее и праздник превратился в посиделки с близкими друзьями. В конце традиционного застолья все обязательно трижды кричат: "Весну разрешаем!".

14 февраля Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram игру повзрослевших детей – сына Гарри и дочери Лизы.

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