В Астане ВОЗ проведет сессию Европейского регионального комитета

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в городе Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организацией здравоохранения 24-26 октября 2023 года", – говорится в документе.