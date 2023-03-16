В Астане ВОЗ проведет сессию Европейского регионального комитета
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Подготовлен проект Соглашения между правительством Казахстана и Всемирной организацией здравоохранения об организации в городе Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, сообщает Zakon.kz.
"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в городе Астане 73-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организацией здравоохранения 24-26 октября 2023 года", – говорится в документе.
Министра здравоохранения РК Гиният Ажар уполномочили подписать от имени Правительства Казахстана указанное соглашение, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 апреля.
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