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ВОЗ проводит экстренное заседание по Газе

заседание ВОЗ Фото: скриншот видео
Исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирается на экстренное заседание, сообщает Zakon.kz.

Главная повестка – катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа, пишет Al Jazeera.

Выступая в начале сессии, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил большое разочарование по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принять резолюцию, призывающую к прекращению огня.

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"Перемирие — единственный способ по-настоящему защитить жителей Газы", ​​— сказал он.

По его словам, система здравоохранения в анклаве сократилась на треть, а оставшиеся работники здравоохранения истощены и работают с крайне ограниченными ресурсами.

"Система здравоохранения в Газе стоит на коленях и рушится. Члены Исполнительного совета обсуждают резолюцию по защите здоровья людей на оккупированной палестинской территории", подписали видео в ВОЗ.

С начала войны в Газе погибли по меньшей мере 286 медицинских работников.

По заявлению министра обороны Израиля, война в секторе Газа продолжится с нынешней интенсивностью еще два месяца.

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