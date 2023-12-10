ВОЗ проводит экстренное заседание по Газе
Главная повестка – катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа, пишет Al Jazeera.
Выступая в начале сессии, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил большое разочарование по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принять резолюцию, призывающую к прекращению огня.
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"Перемирие — единственный способ по-настоящему защитить жителей Газы", — сказал он.
По его словам, система здравоохранения в анклаве сократилась на треть, а оставшиеся работники здравоохранения истощены и работают с крайне ограниченными ресурсами.
#Gaza’s health system is on its knees and collapsing.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 10, 2023
The @WHO Executive Board Members are discussing a resolution to protect the health of the people in the occupied Palestinian territory.
My full remarks: https://t.co/KGHT1ED7gP #EBSpecial pic.twitter.com/qqQsvDMZsg
"Система здравоохранения в Газе стоит на коленях и рушится. Члены Исполнительного совета обсуждают резолюцию по защите здоровья людей на оккупированной палестинской территории", подписали видео в ВОЗ.
С начала войны в Газе погибли по меньшей мере 286 медицинских работников.
По заявлению министра обороны Израиля, война в секторе Газа продолжится с нынешней интенсивностью еще два месяца.