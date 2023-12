ВОЗ проводит экстренное заседание по Газе

Главная повестка – катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа, пишет Al Jazeera.

Выступая в начале сессии, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил большое разочарование по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принять резолюцию, призывающую к прекращению огня.

По его словам, система здравоохранения в анклаве сократилась на треть, а оставшиеся работники здравоохранения истощены и работают с крайне ограниченными ресурсами.

#Gaza’s health system is on its knees and collapsing.



The @WHO Executive Board Members are discussing a resolution to protect the health of the people in the occupied Palestinian territory.



My full remarks: https://t.co/KGHT1ED7gP #EBSpecial pic.twitter.com/qqQsvDMZsg