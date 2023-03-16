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Шавкат Рахмонов будет получать финансирование от государства

UFC Поддержка финансовая Фото: Instagram/aralas_zhekpe_zhek
Накануне в Астане знаменитый казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (17-0) встретился с министром культуры и спорта РК Асхатом Ораловым. В ходе встречи спортсмен получил поздравления по поводу последней победы в UFC, а также ему окажут финансовую поддержку, сообщает Zakon.kz.

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Министр спорта и культуры Аскар Оралов отметил, что Шавкат Рахмонов получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам. 


Наш непобежденный боец семимильными шагами покоряет UFC, одерживая одну яркую победу за другой, и наполняет гордостью сердца своих соотечественников. Я поздравил Шавката с победой и вручил ему благодарственное письмо. Рахмонов заставил весь мир говорить о Казахстане, и этим шагом мы выражаем ему благодарность. Было очень приятно встретиться с ним лично. Желаю ему продолжить свою впечатляющую победную серию и достичь главной цели – завоевать чемпионский пояс UFC". Министр спорта и культуры РК Аскар Оралов

Казахстанский файтер прибыл на Родину 13 марта после своего боя против американца Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе (США).



Как известно, наш спортсмен победил соперника в конце третьего раунда удушающим приемом, тем самым одержав 17-ю досрочную победу в карьере, из них пять поединков под флагом UFC.

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