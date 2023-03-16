Дела об адмправонарушениях: пересмотр в кассации невозможен?

В Казахстане совсем непросто добиться кассационного рассмотрения дела в Верховном суде по гражданским и административным делам.

В частности, много копий сломано по поводу своего рода фильтра кассационной инстанции, когда судья Верховного суда единолично решает, возбуждать ли кассационное производство или нет. Препятствием обращения в Верховный суд можно считать и установленные правила оплаты госпошлины при подаче ходатайств о пересмотре судебного акта, на что совсем недавно справедливо указал Конституционный суд РК (1).



Но если в рамках гражданского и административного судопроизводства все-таки есть шансы добиться пересмотра дела в высшей судебной инстанции, то в рамках производства по делам об административных правонарушениях сделать это практически невозможно.

Основания для пересмотра

Главным препятствием этому является установленный Кодексом об адмправонарушениях (КоАП) перечень оснований для пересмотра дела в кассации. Согласно норме пункта 5 статьи 851 КоАП установлены ограниченные (исключительные) случаи, когда дело об адмправонарушении может быть пересмотрено в кассационном порядке. К ним относятся случаи, когда:

исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан; принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.

Как видно, первые два основания – это нечто исключительное, что доказать практически крайне затруднительно. Причем второе основание направлено, как нетрудно догадаться, на защиту интересов не частного лица, привлеченного к административной ответственности, а публичных интересов, то есть противоположных интересам граждан и коммерческих организаций. Госорган, если захочет, может без труда обосновать наличие публичного интереса в том или ином деле – функция контроля и надзора любого государственного органа априори служит публичным целям.

Критерий единообразия

Частным же субъектам остается уповать на третье основание – нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении норм права.

Иначе говоря, пересмотреть в кассации постановление по адмправонарушению возможно в том случае, если оно "выбивается" из действующей практики.

На первый взгляд, вроде как вполне себе логичная норма. Допустим, по схожим делам суды применяют одно толкование нормы права, а вот если какой-то суд истолкует и применит норму права по-другому, тогда-то и можно будет оспаривать судебный акт в Верховном суде.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что данное правило КоАП не имеет ничего общего с целью правосудия – объективным и всесторонним рассмотрением дела. Это становится очевидным, когда возникают следующие ситуации:

судебное дело не имеет аналогов и судебная практика по такого рода делам еще не сформировалась; сформированная местными судами судебная практика по аналогичным делам сама по себе единообразная, но основывается на ошибочном толковании и применении норм права. Грубо говоря, местные суды выносят неправосудные решения.

В приведенных ситуациях критерий единообразности для возбуждения кассационного производства не срабатывает.

В первом случае невозможно установить, нарушается ли обжалуемым судебным актом единообразие в толковании и применении нормы права, поскольку соответствующей судебной практики еще нет. А раз так, то у Верховного суда нет формального основания для возбуждения кассационного производства, пусть хоть обжалуемое решение трижды незаконно.

Во втором случае Верховный суд также откажет в рассмотрении, так как обжалуемое решение не противоречит единообразному применению судами норм права (даже если устоявшаяся практика основана на неправильном толковании норм права).

В итоге добиться пересмотра в Верховном суде судебных актов по адмправонарушениям практически невозможно, неправосудные решения остаются в силе. И все это прежде всего из-за действующего критерия пересмотра в кассации – нарушение единообразия в применении и толковании норм права.

Между тем основанием пересмотра и отмены судебных актов должно быть одно – существенное нарушение норм материального и процессуального права. Именно это является главным критерием для рассмотрения вопроса о возбуждении пересмотра в кассации для гражданских и административных дел. В этом смысле судопроизводство по гражданским и административным делам (то есть в рамках ГПК и АППК) выглядит более продвинутым по сравнению с судопроизводством по делам об административных правонарушениях.

Несоответствие единообразия в применении и толковании норм права как практически единственное основание для рассмотрения дел Верховным судом – это фикция, а не правосудие; практически непреодолимый барьер, через который невозможно достучаться до высшей судебной инстанции ни гражданам, ни юридическим лицам.

Самому нельзя

Ситуация с кассационным обжалованием судебных актов по КоАП выглядит еще хуже в связи с ограничением круга лиц, имеющих право возбуждения кассационного производства. Само лицо, привлеченное к административной ответственности, не обладает правом непосредственного возбуждения кассационного производства.

Таким правом обладает строго ограниченный круг лиц – председатель, председатель судебной коллегии Верховного суда, генеральный прокурор либо его заместитель. Лицо, привлеченное к адмответственности, вправе обратиться лишь с ходатайством к указанным лицам с просьбой о внесении представления или протеста. А там уже на их усмотрение – согласятся вносить представление или нет. Короче говоря, процедура очень сложная.

Таким образом, действующие как сама процедура возбуждения кассационного производства, так и основания для его возбуждения ограничивают доступ к правосудию по делам об административных правонарушениях.

"Административка" – это почти "уголовка"

Но, быть может, ничего страшного нет в том, что права участников производства об административных правонарушениях столь сильно ограничены по сравнению с другими видами судопроизводства (гражданского, административного и даже уголовного)? Речь ведь об "административке" – преимущественно штрафах; мол, ничего серьезного?

Однако это вовсе не так.

В юридической литературе отмечено, что "право мелких санкций" или "административных правонарушений" возникло, собственно, из уголовного права. C развитием технического прогресса в XX в. настолько усложнились общественные отношения, связанные с необходимостью карать за те или иные виды уголовные правонарушения (в сфере транспорта, дорожного движения, промышленности и т.д.), что суды стали не справляться с функцией наказания. Поэтому функцию наложения наказания возложили также на административные органы. Так и возникло право (или законодательство) административных правонарушений (2).

Таким образом, у "права административных правонарушений" уголовно-правовая природа. К сожалению, со временем это стало забываться и советское и постсоветское законодательство об административных правонарушениях утратило ряд фундаментальных гарантий прав личности.

Однако на Западе ситуация с этим выглядит по-другому. Европейский суд по правам человека в Страсбурге в одном из своих решений отметил, что "любые административные правонарушения" остаются частью уголовного права в широком смысле. Иначе говоря, государство обязано сохранить при производстве по ним всю полноту гарантий, предусмотренных для "уголовных дел" (презумпция невиновности, право на защиту, право на обжалование и др) (3).

К сожалению, казахстанское судопроизводство по делам об адмправонарушениях не в должной мере обеспечивает такие гарантии (4). Действующий порядок пересмотра дел в кассации – тому подтверждение. Урезание или ограничение возможности для обращения в кассационную инстанцию по делам об адмправонарушениям недопустимо.

Судопроизводство по делам об административных правонарушениях, практика рассмотрения дел об адмправонарушениях требуют кардинального пересмотра с целью защиты прав и интересов лиц, привлекаемых к ответственности. Изменение правил пересмотра дел высшей судебной инстанцией – одна из насущных мер.

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(1) Нормативное постановление Конституционного суда Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года № 3 "О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан подпункта 1) пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

(2) см.: Головко Л.В. "Производство по делам об административных правонарушениях и административная юстиция: различия в процессуальной природе".

(3) см.: Там же.

(4) О проблемах судопроизводства по делам об адмправонарушениях см.: Абжанов Д.К. "Судопроизводство по административным правонарушениям: нужны перемены".