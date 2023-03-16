Некоторым предпринимателям будут субсидировать часть ставки вознаграждения по кредитам

Подготовлен проект постановления правительства Казахстана, которым вносятся изменения и дополнения в меры государственной поддержки частного предпринимательства и доступного кредитования, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что целевой группой частного предпринимательства являются эффективные предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, определенные в Правилах субсидирования части ставки вознаграждения в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы и реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики.

При этом для подтверждения целевого назначения проекта достаточно выпуска не менее одного вида товара из перечня, привязанного к конкретному виду общего классификатора всех видов экономической деятельности (ОКЭД). Для сферы услуг критерием соответствия будет отнесение к видам ОКЭД.

Как отмечается, для кредитования проектов на сумму свыше 10 млрд тенге необходимо положительное заключение соответствующего отраслевого центрального уполномоченного органа.

Номинальная ставка вознаграждения для субъектов частного предпринимательства устанавливается не более базовой ставки Нацбанка и увеличенной на 4,5%.

При этом при расчете предельной ставки вознаграждения учитывается базовая ставка Нацбанка и действующая на момент решения БВУ/ЛК по проекту предпринимателя.

Кредиты для частных предпринимателей выдаются только в тенге.

Срок субсидирования установлен до 5 лет включительно, при этом БВУ, ЛК и АКК могут предоставить льготный период/отсрочку по выплате несубсидируемой части ставки вознаграждения или погашению основного долга по кредиту/финансовому лизингу на срок не более одной трети продолжительности срока кредита/финансового лизинга.

В случае наступления обстоятельств, ухудшающих положения СЧП, последние могут получить льготный период или отсрочку по выплате несубсидируемой части ставки вознаграждения или погашению основного долга по кредиту на срок не более половины продолжительности срока кредита.

При этом наступление таких обстоятельств должно подтверждаться соответствующими решениями главы государства и Правительства РК, либо документами уполномоченных органов.

Вместе с тем не подлежат финансированию проекты СЧП:

имеющие просроченную ссудную задолженность свыше 90 календарных дней на момент кредитования или подачи кредитной заявки согласно данным кредитного бюро;

являющиеся лицами, связанными с БВУ, ЛК и АКК, осуществляющими финансирование или финансовый лизинг, особыми отношениями;

которые зарегистрированы в офшорных зонах, а также участники или акционеры которых зарегистрированы в офшорных зонах;

предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, 50% и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также СЧП, учрежденные в рамках договора о государственно-частном партнерстве), а также СЧП, форма собственности которых оформлена как частное учреждение.

В случае финансирования заемщика на 100% пополнение оборотных средств по проектам переработки и производства в агропромышленном комплексе за счет собственных средств БВУ, ЛК и АКК в рамках механизма дополнительно применяются следующие критерии отбора проектов:

отсутствие просроченной налоговой задолженности на момент подачи заявки;

недопущение направления средств на цели проведения расчетов по текущим платежам по обслуживанию кредитов/финансового лизинга.

При финансировании СЧП по проектам в обрабатывающей промышленности (дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков) применяются следующие критерии отбора проектов:

объем налоговых платежей за каждый календарный год, уплаченных СЧП, выпускающих подакцизную продукцию (дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков), за предшествующие три года до участия в механизме эквивалентен сумме или составляет не менее 10% от общего дохода местного бюджета по месту нахождения объекта производства СЧП;

ежегодный размер налогов, уплаченных СЧП, выпускающих указанную подакцизную продукцию, за последние три календарных года до участия в механизме не ниже 1 600 000 МРП (5 520 000 000 тенге).

Максимальная сумма кредита/финансового лизинга на пополнение оборотных средств составляет не более 5 млрд тенге. Проекты, одобренные до утверждения данного условия, действуют на ранее одобренных условиях уполномоченным органом финансового агентства до полного исполнения предпринимателями своих обязательств по ним.

Субсидирование проектов, реализуемых в рамках перечня наиболее приоритетных отраслей экономики, осуществляется по кредитам/лизинговым сделкам с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку, установленную Нацбанком и увеличенную на 4,5%, из которых 13,25% субсидируется государством, а разницу оплачивает СЧП.

Проекты, одобренные до утверждения вышеуказанной ставки вознаграждения, действуют на ранее одобренных условиях уполномоченным органом финансового агентства до полного исполнения предпринимателями своих обязательств по ним.

Субсидирование проектов в обрабатывающей промышленности (дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков) осуществляется по кредитам/лизинговым сделкам с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку Нацбанка и увеличенную на 4,5%, из которых 13,25% субсидируется государством, а разницу оплачивает СЧП.

Проекты, одобренные до утверждения вышеуказанной ставки вознаграждения, действуют на ранее одобренных условиях уполномоченным органом финансового агентства до полного исполнения предпринимателями своих обязательств по ним.

В документе говорится, что перечень ключевых (приоритетных) секторов экономики формируется на основании предложений уполномоченных органов, курирующих соответствующие отрасли экономики с итогами анализа по финансовой устойчивости, средней рентабельности, капиталоемкости проектов и рискам невозврата кредитов по ОКЭД, предлагаемому ко включению в перечень ключевых секторов экономики.

Как поясняется, изменения вносятся в рамках исполнения Указа президента РК от 10 марта 2023 года касательно установления дифференцированных ставок вознаграждения в зависимости от приоритетности отраслей в рамках программы "Экономика простых вещей".

Так, предлагается для производства/переработки в агропромышленном комплексе и обрабатывающей промышленности, как для наиболее приоритетных отраслей, установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения на уровне 13,25%, тогда как для остальных ОКЭД – на уровне 11,25%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 апреля.