Обновлены правила субсидирования кредитов предпринимателям

Постановлением правительства РК от 2 июня 2025 года внесены изменения в меры государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Правила предоставления портфельного субсидирования части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе микропредпринимательства.

Правила определяют порядок предоставления субсидирования для следующих видов финансирования:

кредиты, выданные банками второго уровня;

лизинговые сделки лизинговых компаний;

наценки на товар и части арендного платежа, составляющего доход исламских банков/исламских лизинговых компаний;

займы, выданные через краудфандинговую платформу.

Субсидирование осуществляется за счет средств местного бюджета или республиканского бюджета.

Средства, предусмотренные для субсидирования, перечисляются региональным координатором/уполномоченным органом в финансовое агентство на основе заключаемого договора на перечисление на специальный счет финансового агентства.

Региональный координатор с момента поступления средств в течение 10 рабочих дней перечисляет финансовому агентству средства в размере 50% от суммы, выделенной в соответствующем финансовом году, на счет, указанный финансовым агентством. Последующие платежи будут осуществляться в соответствии с заявками финансового агентства.

Финансовый институт открывает финансовому агентству текущий счет для перечисления сумм субсидий.

Предусматривается, что финансовые институты, не имеющие права открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, по согласованию с финансовым агентством определяют банк-платежный агент, в котором финансовый институт откроет текущий счет для перечисления субсидий.

При недостаточности средств на субсидирование из республиканского бюджета региональный координатор за счет средств местного бюджета обеспечивает выделение дополнительных средств для субсидирования в установленном порядке.

Финансовое агентство для целей формирования общего комплексного годового аналитического отчета эффективности по проектам, получившим субсидирование, не позднее июля года, следующего за отчетным, направляет результаты отчета уполномоченному органу.

Уполномоченный орган оплачивает за предоставление услуг за счет средств республиканского бюджета финансовому агентству на основании заключаемому с ним договору.

Субсидирование не осуществляется по предпринимателям:

осуществляющим выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и выпуск спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в качестве лекарственного средства;

планирующих реализовать проект в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров;

50% акции и более (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании;

форма собственности которых оформлена как частное учреждение;

осуществивших или планирующих осуществить продажу/дарение/передачу в доверительное управление/аренду/безвозмездное пользование актива лицу, у которого он был приобретен за счет кредита, в том числе совершающие и/или планирующие в будущем реорганизацию предприятия предпринимателя в форме присоединения к данному лицу или слияния с данным лицом (при выявлении в ходе мониторингов проектов указанных в настоящем подпункте случаев субсидирование прекращается и возврату подлежат ранее выплаченные субсидии);

прекративших или приостановивших деятельность как субъект частного предпринимательства.

Субсидированию не подлежат проекты предпринимателей, реализуемые по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Кодекса, и финансовые инструменты в рамках правил:

в которых кредитором являются государственные институты развития;

которые были удешевлены за счет бюджетных средств;

направленные на выкуп долей, акций организаций, а также предприятий как имущественного комплекса;

в виде овердрафта;

по возвратному, вторичному или сублизингу; направленные на деятельность ломбардов, микрофинансовых, факторинговых организаций и лизинговых компаний;

направленные на приобретение у аффилированных/связанных лиц основных средств, товаров в виде объектов недвижимости, активов, работ и услуг, за исключением:

строительства (в том числе расширение, модернизация, техническое обновление, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт) новых или существующих объектов (здания, сооружения и их комплексы, коммуникации), в случае наличия подтверждающего документа на осуществление аффилированным/связанным лицом деятельности по строительству;

приобретения товаров, работ и услуг у аффилированных/связанных лиц, являющихся официальными дистрибьюторами на территории РК;

приобретения товаров, сырья и/или материалов у аффилированных/связанных лиц в случае, если такой товар, сырье и/или материалы произведены аффилированным/связанным лицом;

финансовые инструменты, направленные на приобретение готового и введенного в эксплуатацию/действующего проекта, ранее получавшего субсидирование, без дополнительной модернизации менее 20% от приобретаемого проекта;

направленные на оплату налоговых обязательств, пенсионных и социальных отчислений, таможенных платежей и сборов, заработных плат, аренду помещения, коммунальных услуг и иных услуг, а также на проведение расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов/договоров финансового лизинга/финансирования и иных целей;

финансовые инструменты, направленные на приобретение имущества/активов, впоследствии оформляемых на третьих лиц, а также осуществление строительства объекта на земельном участке, принадлежащем третьим лицам, за исключением строительства на земельном участке, находящемся в государственной собственности, и проведения ремонтных работ/модернизации/реконструкции объекта недвижимости, находящегося в аренде третьих лиц.

Финансовые инструменты выдаются в национальной валюте.

Порядок субсидирования

Участниками субсидирования являются предприниматели, реализующие или планирующие реализовать собственные проекты в приоритетных видах экономической деятельности.

Субсидирование осуществляется по новым финансовым инструментам, выдаваемым финансовым институтом для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств.

Под новыми эффективными инвестиционными проектами понимаются проекты предпринимателей, предусматривающие обязательное увеличение уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) и увеличение среднегодовой численности рабочих мест на основе данных Комитета государственных доходов, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям или согласно выписке из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, на 10% после двух финансовых лет. При этом отчетной датой при расчете показателей эффективности является начало следующего финансового года вне зависимости от даты начала субсидирования.

При этом вышеуказанные показатели подтверждаются предпринимателем, который непосредственно получал/получает поддержку в виде субсидирования.

По финансовым инструментам предпринимателей, направленным на цели пополнение оборотных средств, указанные требования не распространяются.

Субсидированию также подлежат новые финансовые инструменты, ранее выданные финансовым институтом в течение 12 месяцев.

Сумма финансового инструмента, подлежащая субсидированию, составляет не более 200 миллионов тенге для одного предпринимателя с учетом всех действующих финансовых инструментов, по которым осуществляется субсидирование по аффилированным с ним лицам/компаниям.

Допускается повторное получение на новые финансовые инструменты в пределах указанной суммы при частичном/полном досрочном погашении основного долга.

Субсидирование осуществляется по финансовому инструменту с номинальной ставкой, которая состоит из базовой ставки, установленной Нацбанком и увеличенной на 4 процентных пункта.

Размер субсидирования составляет 40% от номинальной ставки, разница от номинальной ставки оплачивается предпринимателем, при этом ставка для предпринимателя не менее 12,3%. В случае уменьшения базовой ставки, установленной НБ РК ниже 16,5%, ставка, оплачиваемая предпринимателем, устанавливается 12,3%, а разница субсидируется финансовым агентством.

Субсидирование по проектам субъектов социального предпринимательства осуществляется с номинальной ставкой, из которых 11,3% оплачивается предпринимателем, а разница субсидируется финансовым агентством.

При расчете номинальной ставки учитывается базовая ставка, установленная НБ РК и действующая на момент решения финансового института по проекту предпринимателя.

Срок субсидирования по финансовому инструменту составляет три года без права пролонгации срока субсидирования.

Финансовый институт, за исключением краудфандинга, не взимает какие-либо комиссии, сборы или иные платежи (комиссия) по финансовым инструментам, по которым предоставляется субсидирование, за исключением:

связанных с изменением условий, инициируемых предпринимателем;

взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по финансовому инструменту;

связанных с проведением независимой оценки, страхования, регистрацией договора залога и снятием обременения;

платежей по расчетно-кассовому обслуживанию.

В случае субсидирования финансового инструмента, выданного в течение 12 месяцев, по которому финансовый институт, за исключением краудфандинга, до субсидирования удержал комиссии, не предусмотренные в данных правилах, финансовый институт возмещает предпринимателю удержанные комиссии в течение трех месяцев с момента начала субсидирования.

При этом срок реализации инвестиционных проектов, по которым осуществляется субсидирование, не может превышать 24 месяцев с даты начала субсидирования. Допускается предоставление дополнительного срока не более чем на один финансовый год после истечения срока в случаях:

форс-мажорного обстоятельства, такие как природные катастрофы, войны, эпидемии и другие непредсказуемые события, влияющие на выполнение проекта;

значительные изменения в законодательстве, которые не могли быть предсказаны на момент начала реализации проекта и которые требуют дополнительного времени для адаптации;

непредвиденные обстоятельства, связанные с техническими, экономическими или производственными сложностями, которые возникли в процессе реализации проекта, при условии, что они не были результатом небрежности или халатности со стороны предпринимателя, получающего субсидии.

Лимиты на фининституты

Лимиты на финансовые институты утверждаются уполномоченным органом Фонда ежегодно. При этом допускается пересмотр лимитов на финансовые институты в течение года уполномоченным органом Фонда.

Для участия в распределении лимита финансовый институт соответствует следующим требованиям:

выполнение пруденциальных и иных нормативов НБ РК;

соответствие внутренним документам, утверждаемым органом управления финансового агентства.

Минимальные требования к участникам – лизинговым компаниям, в частности:

собственный капитал лизинговой компании не ниже 1 миллиарда тенге по состоянию на конец последнего календарного дня месяца с момента обращения и до конца срока лимита субсидирования;

по состоянию на конец последнего календарного дня месяца с момента обращения и до конца срока лимита субсидирования; осуществление основной деятельности не менее 1 года, предшествующего подаче заявки.

Предусматривается, что в случае отсутствия средств местного/республиканского бюджета для субсидирования договор по финансовым инструментам не принимается.

Правила также устанавливают:

порядок предоставления субсидирования;

приостановление, прекращение и возобновление субсидирования.

взаимодействие участников для предоставления субсидий и т.д.

Кроме того, обновлены Правила гарантирования по кредитам/финансовому лизингу.

Постановление вводится в действие с 16 июня 2025 года.