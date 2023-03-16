Эксперты: Крах банков в США пока не несет прямой угрозы для банковской системы РК

Банкротства нескольких банков в США на данный момент имеют ограниченное влияние на мировую и казахстанскую банковские системы. При каких условиях будет возможен глобальный финансовый кризис, Zakon.kz рассказали эксперты.

После того, как на прошлой неделе Департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве одного из крупнейших банков в США – SVB (Silicon Valley Bank), а чуть позже финансовые регуляторы заявили и о закрытии Silvergate Bank, рынки охватила паника.

"Вместе с SVB сильно упали акции и других коммерческих банков США. Например, акции JP Morgan на прошлой неделе упали почти на 7%; Citigroup – на 7,6%, а Bank of America и Wells Fargo показали падение более чем на 11%". Заместитель начальника Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Жумабек Темиржанов

В финансовом сообществе банкротство SVB называли вторым самым крупным с 2008 года, когда обрушился Lehman Brothers. По словам Жумабека Темиржанова, проблема SVB заключалась в непостоянной базе вкладчиков, в числе которых были в основном венчурные компании и стартапы.

"На Уолл-стрит эти события вызвали опасения – не является ли банкротство SVB началом более масштабного кризиса. Однако, на наш взгляд, негативное влияние этих событий на широкий банковский сектор будет ограниченным". Жумабек Темиржанов

Финансовый эксперт Галим Хусаинов отмечал, что банкротство SVB и других банков отличается от того, что происходило в 2008 году.

"Если в 2008 году основная причина заключалась в кредитном риске, то в этом году сработал процентный риск за счет резкого повышения процентных ставок ФРС. Причина банкротства заключается в том, что банк держал большое количество активов в ценных бумагах, которые обесценились после повышения процентных ставок", – сообщил финансист в своем Telegram-канале.

Он добавил, что положительный момент в том, что в США банкротство и действия регулятора проходят в считанные дни, что позволяет депозиторам не потерять все свои сбережения.

Ограниченные опасения

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев отметил, что главные опасения о новом банковском кризисе в США озвучивались на выходных и в начале недели. Однако власти США уже приняли меры по стабилизации ситуации.

"Государство объявило, что вкладчики получат доступ к своим деньгам, а потери понесут только акционеры и инвесторы потерпевших крах банков. В результате худший сценарий – что вкладчики потеряют свои деньги и тем самым создадут панику среди вкладчиков других банков и спровоцируют массовый отток вкладов – был нивелирован". Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев

Постепенно ситуация на биржах США стала стабилизироваться, и акции американских банков начали восстановление после панических распродаж в пятницу и в понедельник.

На казахстанский банковский сектор события в США могут влиять только при определенных условиях. Так, в случае если проблемы не распространятся на другие банки США, то влияния на банковскую систему Казахстана не будет.

"При худшем сценарии, когда были опасения, что отток вкладов из банков США спровоцирует новые банкротства и столкнет американскую экономику в рецессию, а следом и всю мировую экономику. При таком раскладе упали бы цены на сырье, в первую очередь – нефть, и это стало бы ударом для всей казахстанской экономики, не только банков. По всей видимости, этого сценария удалось избежать, и сейчас нашим банкам извне ничего не угрожает", – считает Мурат Кастаев.

Возможности для кризиса

Несмотря на то, что в моменте фатального влияния на финансовый сектор нет, предпосылки для кризисов существуют постоянно, считает Мурат Кастаев.

"Стабильность казахстанских банков зависит как от внешних экономических факторов, так и от внутренних, а также внутренней системы риск-менеджмента и внешнего надзорного регулирования. Стоит отметить, что регулирование и надзор в банковской системе Казахстана за последние годы существенно улучшились, и наши банки сейчас чувствуют себя значительно лучше, нежели в предыдущие кризисы", – говорит глава DAMU Capital Management.

Спикер также отметил, что банковская отрасль – это кровеносная отрасль экономики, которая перераспределяет финансовые ресурсы внутри экономики, поэтому состояние банков зависит от общего положения в экономике. По его мнению, сейчас казахстанская экономика ведет себя достаточно устойчиво, цены на нефть находятся на комфортном уровне.

В заключение он подчеркнул, что казахстанская экономика – "маленькая и открытая, зависит от ряда непредсказуемых геополитических факторов, поэтому риски могут реализоваться в любой момент".

Ранее эксперты также не исключили, что при дальнейшем развитии банковского кризиса в США возможны серьезные последствия для всей мировой финансовой системы.