Политолог: Выборы сформируют новый класс профессиональных политиков

Политолог, директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев высказался о предстоящих выборах депутатов в Мажилис и маслихаты. Корреспонденту Zakon.kz он рассказал, почему важен голос каждого избирателя.

Эксперт подчеркнул, что предстоящие выборы кардинально отличаются от всех предыдущих, поскольку 30% Мажилиса, 50% маслихатов областного уровня будут сформированы из одномандатников.

"Одномандатники – это депутаты, которые дают персональные обещания и собирают наказы избирателей. То есть они подотчетны исключительно своим избирателям. Особенно на районных и областных уровнях это позволяет работать непосредственно над улучшением жизни, благоустройством своего района, строительством школ, дорог. То есть все то, что нас окружает и обеспечивает ежедневный комфорт, будет решаться в маслихатах и через депутатов", – сказал Талгат Калиев.

Также, по словам эксперта, речь идет о формировании новой электоральной, политической культуры и возникновении института политической репутации, поскольку будет формироваться новый класс профессиональных политиков.

Политолог отметил, что сейчас в маслихаты могут баллотироваться в 20 лет, а в Мажилис – с 25 лет. То есть уже после университета выпускник может принять для себя курс на реализацию своей политической стратегии и заниматься исключительно политикой. И тот, кто сегодня баллотируется в Мажилис, через, скажем так, 20 лет может претендовать на вышестоящие должности.

"Имея такие долгосрочные политические стратегии, политик не будет размениваться на какие-то сиюминутные корыстные интересы, будет дорожить своей репутацией, нарабатывать ее, то есть удерживать связь со своими избирателями. Работать над повышением своей популярности и узнаваемости для того, чтобы к своему выдвижению на вышестоящие должности прийти с максимально наработанным политическим багажом", – пояснил он.

По его словам, предвыборная гонка уже показала фаворитов и аутсайдеров. Но последние два дня агитации, прошедшие дебаты могут изменить расклад предпочтений среди избирателей.

"Тот, кто сегодня вроде бы имеет неплохие шансы, завтра может просто расположиться на последнем месте. Поэтому все зависит от технологических приемов, успешных кейсов. Хороший политтехнолог способен совершить чудо и придержит на последний день самый удачный ход. Я думаю, что в эти два дня у нас могут быть сюрпризы в риторике кандидатов и в действиях партий". Талгат Калиев

Он добавил, что после 19 марта в стране должна заработать формула, которую анонсировал Касым-Жомарт Токаев: "сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".



И одномандатники, не ограниченные в своей риторике и уставами партий, в этом случае будут повышать градус дискуссии в Парламенте, поднимать наиболее острые вопросы.

"Все темы, которые сегодня обсуждали в соцсетях или служили признаком недовольств на площадях, завтра просто перекочуют в Парламент. Мы будем иметь кардинально новую политическую конструкцию", – добавил политолог.

По прогнозам эксперта, явка избирателей на выборы должна составить 60-65%. На сегодня это общемировой тренд.

"Есть хорошая фраза: "Лучше каждый день ходить на выборы, чем в один день выйти на баррикады". Я лично считаю, что важно пойти на выборы, но не просто прийти и потом честно говорить о том, что я сделал все от меня зависящее. Важно брать с собой на избирательные участки детей, прививать им политическую культуру, культуру гражданского участия и давать чувство сопричастности со своей страной, с происходящими в стране процессами", – заключил Талгат Калиев.

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов.

Гражданам предоставят для голосования четыре или пять (в зависимости от региона) бюллетеней разных цветов. В них будут указаны названия семи партий, либо имена кандидатов по одномандатным округам. Также в каждом будет графа "Против всех".

