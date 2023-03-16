В Иране арестовали 110 человек по подозрению в отравлении школьниц газом

Иранские власти арестовали 110 человек в связи с недавней волной предполагаемых отравлений школьниц по всей стране, которые, как считается, были попыткой помешать им посещать школу, сообщает Zakon.kz.

О первых случаях отравления сообщалось в ноябре 2022 года в городе Кум, неподалеку от Тегерана. 18 учениц попали в больницу, сообщает Sky News.

Одна из студенток рассказала, что перестала чувствовать ноги, другие жаловались на затрудненное дыхание. Некоторые родители отказались отправлять своих детей в школу.

В течение нескольких недель после инцидентов в Куме были зарегистрированы единичные случаи, в том числе в Тегеране и городе Боруджерд.

Однако с начала марта 2023 года число отравлений резко возросло. К 6 марта сообщения поступили от 23 из 31 провинции страны.

Правительственная комиссия, расследующая инциденты, заявила, что до 5000 учеников пожаловались на недомогание в 230 школах в 25 провинциях. Правозащитная группа назвала число более 7000 учащихся.