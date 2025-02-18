В Алматы незаконно продали имущество крупного завода АЗТМ

Прокуратура Алматы обеспечила возврат недвижимого имущества АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АО "АЗТМ"), сообщает Zakon.kz.

В городской прокуратуре 18 февраля рассказали, что ранее были выявлены факты незаконной реализации имущества завода.

"В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города Комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Содержание иска связано с возвратом заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 кв. м", – сказано в сообщении.

Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.

17 февраля в Алматы на 11 лет отправили за решетку бывшего главного архитектора города, которого обвинили в том, что на предназначенных для индивидуального жилищного строительства участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, он незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов.