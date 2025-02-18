#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
События

В Алматы незаконно продали имущество крупного завода АЗТМ

Имущество крупнейшего машиностроительного завода незаконно продали в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 11:00 Фото: aztm.kz
Прокуратура Алматы обеспечила возврат недвижимого имущества АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АО "АЗТМ"), сообщает Zakon.kz.

В городской прокуратуре 18 февраля рассказали, что ранее были выявлены факты незаконной реализации имущества завода.

"В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города Комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Содержание иска связано с возвратом заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 кв. м", – сказано в сообщении.

Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.

17 февраля в Алматы на 11 лет отправили за решетку бывшего главного архитектора города, которого обвинили в том, что на предназначенных для индивидуального жилищного строительства участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, он незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы досрочно начали ремонт главных дорог
События
09:51, Сегодня
В Алматы досрочно начали ремонт главных дорог
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау
События
08:34, Сегодня
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау
Метель и гололед: в Алматы и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
События
22:00, 17 февраля 2025
Метель и гололед: в Алматы и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: