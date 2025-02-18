В Алматы незаконно продали имущество крупного завода АЗТМ
Фото: aztm.kz
Прокуратура Алматы обеспечила возврат недвижимого имущества АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АО "АЗТМ"), сообщает Zakon.kz.
В городской прокуратуре 18 февраля рассказали, что ранее были выявлены факты незаконной реализации имущества завода.
"В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города Комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Содержание иска связано с возвратом заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 кв. м", – сказано в сообщении.
Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.
17 февраля в Алматы на 11 лет отправили за решетку бывшего главного архитектора города, которого обвинили в том, что на предназначенных для индивидуального жилищного строительства участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, он незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов.
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