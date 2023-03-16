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20 сайгаков застряли в ледяной реке на западе Казахстана

сайгаки застряли в реке Фото: Instagram/ohotzooprom.kz
14 марта инспектора филиала РГКП "ПО Охотзоопром" спасли 20 сайгаков из ледяной реки на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, животных обнаружили в реке Балшойозен в ходе рейдового мероприятия.

По данным специалистов, всего спасено 20 сайгаков. Еще перенаправлено 500 голов, которые не смогли пересечь реку.

"Сообщаем, что в ходе спасения сайгаки не погибли", – говорится в публикации.

31 января 2023 года сообщалось, что в Казахстане планируют одомашнить сайгаков.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
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