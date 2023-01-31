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В Казахстане планируют одомашнить сайгаков

В Казахстане планируют одомашнить сайгаков Фото: gov.kz
Для научных целей специалисты намерены изъять 1800 сайгачат из естественной среды обитания, сообщает Zakon.kz.

Для изучение сайгаков правительство Казахстана выделит 750 миллионов тенге, передает КТК. На эти деньги эксперты планируют изъять из дикой природы более 1800 сайгачат и исследовать их.

Специалисты говорят, таким образом можно будет одомашнить диких степных антилоп. После планируется продавать мясо сайга на экспорт и ввести сайгаков в сельхозоборот.

24 января стало известно, что в общей сложности в научных целях планируется изъять 1815 сайгаков в четырех областях Казахстана. Разработаны следующие лимиты изъятия:

в Акмолинской области – 705 сайгаков;

в Карагандинской – 700;

в Костанайской – 210;

в Западно-Казахстанской – 200 особей.

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