Анастасия Волочкова рассказала, как справилась с депрессией

Чтобы не было депрессии, нужно заниматься любимым делом и оставаться человеком при любых жизненных обстоятельствах, отметила российская балерина Анастасия Волочкова, сообщает Zakon.kz.

Анастасия Волочкова сказала, что в ее жизни была однажды депрессия, когда отменили ее концерты в связи с COVID-19, пишет "Вечерняя Москва".

"Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу", - сказала балерина.

Волочкова отметила, что сейчас у нее нет поводов для печали, ведь она путешествует и выступает перед благодарной аудиторией.

"Запомните, что депрессии не бывает у тех людей, которые занимаются своим любимым делом, исполняют его профессионально, сохраняют лицо и остаются человеком при любых жизненных обстоятельствах", — добавила Волочкова.

Балерина добавила, что считает депрессию тяжелой болезнью, которая способна привести к пагубным привычкам, а в тяжелых случаях даже к летальному исходу.

10 марта Волочкова на странице в Instagram опубликовала несколько фотографий, отредактированных в Photoshop. Комментаторов немного озадачили снимки танцовщицы.

