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Суд начал рассматривать иск прокуратуры к "Барселоне" по делу Негрейры

Футбол Суд Иск Фото: Instagram/fcbarcelona
Суд Барселоны в лице Сильвии Лопес Мехиас принял к рассмотрению иск испанской прокуратуры в отношении футбольного клуба "Барселона" по делу о коррупции, сообщает Zakon.kz.

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На прошлой неделе прокуратура Барселоны подала иск на каталонский клуб и его экс-президентов – Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя – по делу о коррупции с денежными выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре в размере больше семи миллионов евро.

Суд поручил специальному отделу Министерства внутренних дел Испании расследовать все операции, которые проводил Негрейра в течение 20 лет, когда он стоял во главе судейского комитета, передает Marca.

Футбол Суд Иск

Фото: Instagram/fcbarcelona

Иск также подан на экс-директоров "Барсы" Оскара Грау и Альберта Солера. Расследование будет сосредоточено только на то время, по которым не истек срок давности. Это касается периода президентства Роселя и Бартомеу, с 2010 по 2018 год. Стоит отметить, что период работы Жоана Лапорты в качестве руководителя "каталонцев" в иске не будет затрагиваться.

Тем временем, как информирует тот же источник, традиционный обед боссов "Барсы" (Лапорты) и "Реала" (Переса) перед очередным Эль-Класико не состоится. Причина – "галактикос" изменили свое отношение к сопернику после скандального дела о коррупции против "сине-гранатовых".

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