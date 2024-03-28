Наставник "Барселоны" подал в суд на журналиста

Главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Хави будет судиться с испанским журналистом Мануэлем Жабуа из-за обвинений в клевете, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По информации SportEs, основанием для судебного иска стало высказывание корреспондента Мануэля Жабуа, который якобы отправлял неприятные сообщения в адрес Хави.

Инцидент начался в ноябре 2023 года, когда другой журналист Рамон Беса опубликовал материал, где назвал каталонский клуб "клоунами Европы" после поражения на групповом этапе Лиги чемпионов от донецкого "Шахтера" – 0:1.

Фото: Instagram/xavi

Спустя время, подхватив материал своего коллеги, Мануэль Жабуа заявил, что тренер "Барсы" ранее отправлял ему "непристойные сообщения".

"Не хочу говорить, потому что это было конфиденциально, посредством сообщений, но это было довольно непристойно. Он отправил несколько сообщений. Хави думает, что если он выиграл все возможные титулы, то это делает его неприкасаемым". Журналист Мануэль Жабуа

Чтобы разобраться во всей этой ситуации, наставник "блауграны" обратился в суд, посчитав эти заявления абсолютно ложными и оскорбляющими его честь.

Как утверждает ряд испанских источников, администрация каталонского коллектива уже побеседовала с Жабуа, и он сообщил, что Хави никогда ему не звонил и не писал. Также отмечается, что тренер вообще не знаком с Мануэлем.

Фото: Instagram/xavi

Как уже известно, главный тренер "сине-гранатовых" по окончании нынешнего сезона покинет свой пост, независимо от итоговых результатов клуба.

На данный час подопечные Хави сражаются на два фронта. В Ла Лиге шансы на "золото" какие-то еще остались, но вряд ли "Реал" отдаст пальму первенства. А в Лиге чемпионов "Барселону" ждет "ПСЖ", первый матч 1/4 финала между этими командами пройдет 10 апреля в Париже.