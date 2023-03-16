Беларусь получит статус государства-члена ШОС

Подготовлен проект указа президента РК "О подписании Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества", сообщает Zakon.kz.

Меморандум предусматривает, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основываясь на Положении о порядке приема новых членов в организацию сотрудничества и решении Совета глав государств-членов ШОС от 16 сентября 2022 года проведут процедуру приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества.

Меморандум является международным договором и содержит обязательства, принятые Республикой Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС.

В свою очередь Республика Беларусь обязуется соблюдать цели и принципы Хартии, положения Договора, а также международные договоры и документы, принятые в рамках ШОС.

После выполнения процедур, предусмотренных в меморандуме, Республика Беларусь обязуется присоединиться в срок не позднее 15 января 2024 года к международным договорам в рамках ШОС.

После чего Беларусьполучает право присоединиться к ряду международных договоров не позднее 15 апреля 2024 года.

Долевой взнос Республики Беларусь в бюджет ШОС составит 5,8%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 апреля.

Членами ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран. Беларусь находится в статусе наблюдатели при ШОС, равно как и Афганистан, и Монголия. Партнеры по диалогу ШОС ‒ Азербайджан, Турция, Шри-Ланка, Камбоджа, Непал, Армения, Египет, Катар, Саудовская Аравия.