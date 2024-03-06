Казахстан утвердил меморандум о присоединении Беларуси к ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 12 февраля "Об утверждении Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить прилагаемый Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества, совершенный в Нью-Дели 4 июля 2023 года", – говорится в документе.

Меморандум является международным договором и содержит обязательства, принятые Беларусью в целях получения статуса государства – члена ШОС.

Согласно документу, Беларусь обязуется соблюдать цели и принципы Хартии, положения Договора, а также международные договоры и документы, принятые в рамках ШОС.

Республика Беларусь обязуется присоединиться к Хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и протоколам к ним в срок не позднее 1 декабря 2023 года с даты получения Секретариатом ШОС уведомления о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Меморандума.

После выполнения указанных процедур Беларусь обязуется присоединиться в срок не позднее 15 января 2024 года к международным договорам в рамках ШОС.



Затем Беларусь при условии вступления в силу настоящего Меморандума получает право присоединиться к международным договорам, указанным в приложении 2 к Меморандуму, в срок не позднее 15 апреля 2024 года.

После этого Совет глав государства (СГГ) в установленном в Положении порядке принимает решение о предоставлении Республике Беларусь статуса государства – члена ШОС.

Меморандум также предусматривает, что решения органов ШОС, принятые до вступления Республики Беларусь в Организацию, действуют для нее с даты принятия решения СГГ.



Меморандум вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения Секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении государствами – членами ШОС и Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Секретариат ШОС извещает Стороны о поступивших письменных уведомлениях о выполнении внутригосударственных процедур.

Указ вводится в действие со дня его подписания.