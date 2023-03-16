Снижение уровня насилия в обществе: что изменилось за год

В своем Послании народу президент Касым-Жомарт Токаев затронул множество проблем нашей страны, одна из них - высокий градус насилия в казахстанском обществе. Zakon.kz поинтересовался, произошли ли с того момента позитивные изменения.

По словам председателя правления Союза кризисных центров Казахстана Зульфии Байсаковой, определенные подвижки все-таки есть.

"За последние, наверное, полгода работа активизировалась. Сейчас реализуется попытка внедрения пилотного проекта по оценке риска поведения агрессоров, которые совершают насилие в семье, полицейскими по системе ODARA. Мы как неправительственная организация на протяжении последних трех лет разрабатываем программу по работе с агрессорами, идет попытка внедрения этой программы на уровне оказания помощи и поддержки, изменения поведения, выработки ответственности за свое поведение у агрессоров". Зульфия Байсакова

За последнее время также проведена оценка экономической стоимости насилия. Так, из отечественного бюджета выделяется 4,5 млрд тенге на борьбу и предотвращение насилия. Из них 1,5 млрд – на поддержку деятельности кризисных центров, которые работают с жертвами, постфактум. Еще 750 млн выделяется на подразделения по защите женщин от насилия.

"Небольшая сумма выделяется на профилактику, но, к сожалению, понятия "профилактика бытового насилия" в Казахстане нет. У нас все ограничивается проведением "круглых столов", семинаров вновь образованных организаций, не имеющих ни методик, ни подходов. Казахстан пока сильно отстает от других стран. И самое главное – никто не видит в этом особой проблемы. У нас нет уполномоченного органа, который бы координировал эту работу. По умолчанию эту функцию выполняет Министерство информации и общественного развития, у которого нет стратегии", - отметила спикер.

Вместе с тем Союз кризисных центров настаивает на необходимости внесения изменений в Закон "О профилактике бытового насилия", криминализации и проведения системной коррекционной работы с агрессорами. Системно, по мнению специалистов, нужно подходить и к внедрению пилотных проектов: не должно быть маленьких "пилотов", не объединенных со всеми остальными категориями в данном направлении.