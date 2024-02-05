Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аналитик о противодействии семейному насилию: Вместе мы сильнее

Аналитик о противодействии семейному насилию: Вместе мы сильнее Фото: pxhere
Казахстанский аналитик Сауле Абдуалиева напомнила, что в интервью ТОО "Қазақ газеттері" Д.Қамзабекұлы Касым-Жомарт Токаев поднял актуальную проблему роста насилия и жестокости в обществе.

Тогда президент подчеркнул, что государство активно вмешивается, предпринимая системные меры для предотвращения и пресечения подобных преступлений.

По ее словам, исследование MediaNet совместно с Канадским фондом местных инициатив выявило, что в Казахстане более 89% граждан считают проблемы гендерного неравенства и бытового насилия чрезвычайно актуальными. Они высказывают поддержку ужесточению ответственности за насилие и криминализации бытового насилия. Различия в восприятии между гендерами, осознание домашнего насилия и актуальность проблемы сексуализированных домогательств подчеркивают необходимость системных изменений и общественного обсуждения данных вопросов в Казахстане.

Кроме того, президент категорично заявил о необходимости ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие. Его мнение подчеркивает важность участия общества в формировании законов и призывает к изменению общественной культуры. Явное выражение поддержки президента дает четкий сигнал о его решимости бороться с проблемой насилия.

Глава государства заявил, что одним из ключевых шагов стало введение в полицейские структуры специализированных женщин – следователей, занимающихся расследованием насильственных преступлений против женщин и детей. Теперь полиция реагирует не только на основе заявлений, но и выявляет подобные инциденты заранее. Примечательно, что устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам, чтобы исключить давление на пострадавших. Тут следует обратить внимание и на высказывание Токаева об общественном противоречии, где оборотной стороной выступает "романтизация" криминала. Это вызывает размышления о необходимости единого и последовательного подхода к насилию в обществе.

Президент также анонсировал работу группы депутатов над законопроектом, направленным на эффективное противодействие семейному насилию. Этот законопроект ожидается как дополнительный инструмент в борьбе с насилием в обществе. Общий акцент данной темы сконцентрировался на принятых мерах и планируемых законодательных изменениях, что дает понимание как проблема насилия рассматривается и поддерживается широким спектром действий.

Международный опыт борьбы и реалии Казахстана

Противодействие семейному насилию является приоритетной задачей многих стран, мировые государства принимают разнообразные меры для борьбы с этой серьезной социальной проблемой. Какая же стратегия у Казахстана?

Например, Швеция ввела модель "нулевой нетерпимости", с акцентом на предупреждение и строгие наказания для нарушителей, тем самым снизив количество проступков. Или Канада, где широко используются судебные приказы о запрете, там проводятся и кампании по созданию общественного сознания и обучению судей разбираться в особенностях дел семейного насилия.

Новая Зеландия ввела модель "одного окна" (Integrated Safety Response), объединяя службы поддержки и защиты, чтобы предоставлять комплексную помощь жертвам. А в Австралии разработана Национальная стратегия по предотвращению семейного насилия и злоупотребления в семье, включающая в себя обширные меры по профилактике, защите жертв и наказанию преступников.

Также как в Исландии, президент Казахстана призвал обратить особое внимание на профилактику бытового насилия через образовательные программы и поддержку семей. У США, по статистике главенствующими по преступлениям СБН, существует закон о насилии в отношении женщин (VAWA): закон, предоставляющий финансовую поддержку жертвам.

Эти примеры демонстрируют разнообразие подходов и стратегий, используемых Казахстаном для решения проблемы семейного насилия. Важным элементом в этой борьбе является сочетание законодательных мер, образования общества и предоставления поддержки жертвам.

Эффективность проектов по противодействию насилию может быть измерена различными способами, включая снижение числа случаев насилия, улучшение доступа к поддержке для жертв, судебные преследования нарушителей и изменение общественного мнения относительно этого вопроса.

Влияние насилия на будущее нации

Домашнее насилие оказывает глубокое и многогранное воздействие на детей, затрагивая различные аспекты их жизни. Эмоциональные, поведенческие, социальные и образовательные последствия могут сопровождать их на протяжении всей жизни. Дети, подвергшиеся насилию в семье, сталкиваются с риском развития ментальных и физических проблем, а также испытывают трудности в учебе и установлении отношений.

Как подчеркнул Токаев важным шагом в решении этой проблемы является системная работа государства, направленная на предотвращение и пресечение домашнего насилия. Введение специализированных мер по расследованию таких преступлений, ужесточение ответственности, а также создание условий для профилактики и поддержки пострадавших детей являются ключевыми компонентами успешной стратегии. Помимо этого, образование и пропаганда в сфере "нулевой терпимости" к насилию играют важную роль в формировании здоровых общественных ценностей.

Превентивные меры, подкрепленные государственной поддержкой и осознанием общества, способны сократить негативные последствия домашнего насилия и обеспечить безопасную и поддерживающую среду для детей в их развитии. Профессиональная поддержка, терапия и обеспечение безопасного окружения могут сыграть ключевую роль в помощи детям, преодолеть травматические последствия и построить здоровые, устойчивые отношения в будущем.

Как улучшить ситуацию

Мониторинг семейно-бытового насилия в мире является сложным и многогранным процессом, требующим сотрудничества между правительственными органами, неправительственными организациями, исследовательскими институтами и другими заинтересованными сторонами, например:

  • Статистика и отчеты правоохранительных органов: сбор и анализ статистических данных о случаях семейного насилия, включая вызовы в полицию, аресты, обвинения и судебные процессы.
  • Анкеты и опросы: проведение регулярных национальных исследований об опыте жертв семейного насилия, чтобы оценить масштаб проблемы и выявить тренды.
  • Медицинские отчеты: анализ медицинских данных, связанных с травмами, вызванными семейным насилием, чтобы получить дополнительные аспекты информации.
  • Системы судебного учета: оценка данных о решениях судов по делам о семейном насилии, включая приговоры, меры предосторожности и решения об опеке над детьми.
  • Горячие линии и центры поддержки: оценка обращений к горячим линиям и центрам поддержки для жертв семейного насилия.
  • Работа с образовательными учреждениями: сотрудничество с учреждениями образования для мониторинга случаев насилия среди учащихся и привлечения к ответственности.
  • Обзоры смертей в результате насилия: исследование случаев смертей, связанных с семейным насилием, для выявления факторов и предотвращения повторения подобных случаев.
  • Национальные планы действий: разработка и реализация национальных стратегий и планов действий для противодействия семейному насилию, включая меры по мониторингу и оценке эффективности предпринятых шагов.
  • Сотрудничество с международными организациями: участие в международных исследовательских инициативах и обмен информацией для улучшения мирового понимания проблемы.

В целом, говорит в заключении Абдуалиева, интервью предоставляет четкое понимание позиции президента и призывает к общественному действию для создания безопасного и уважающего друг друга общества.

Читайте также

В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах
В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах
Полицейских на дорогах Казахстана станет больше
Полицейских на дорогах Казахстана станет больше
Антикор: Чиновник из Шымкента разворовывал деньги на сейсмобезопасность
Антикор: Чиновник из Шымкента разворовывал деньги на сейсмобезопасность
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: