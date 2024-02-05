Аналитик о противодействии семейному насилию: Вместе мы сильнее

Казахстанский аналитик Сауле Абдуалиева напомнила, что в интервью ТОО "Қазақ газеттері" Д.Қамзабекұлы Касым-Жомарт Токаев поднял актуальную проблему роста насилия и жестокости в обществе.

Тогда президент подчеркнул, что государство активно вмешивается, предпринимая системные меры для предотвращения и пресечения подобных преступлений.



По ее словам, исследование MediaNet совместно с Канадским фондом местных инициатив выявило, что в Казахстане более 89% граждан считают проблемы гендерного неравенства и бытового насилия чрезвычайно актуальными. Они высказывают поддержку ужесточению ответственности за насилие и криминализации бытового насилия. Различия в восприятии между гендерами, осознание домашнего насилия и актуальность проблемы сексуализированных домогательств подчеркивают необходимость системных изменений и общественного обсуждения данных вопросов в Казахстане.

Кроме того, президент категорично заявил о необходимости ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие. Его мнение подчеркивает важность участия общества в формировании законов и призывает к изменению общественной культуры. Явное выражение поддержки президента дает четкий сигнал о его решимости бороться с проблемой насилия.

Глава государства заявил, что одним из ключевых шагов стало введение в полицейские структуры специализированных женщин – следователей, занимающихся расследованием насильственных преступлений против женщин и детей. Теперь полиция реагирует не только на основе заявлений, но и выявляет подобные инциденты заранее. Примечательно, что устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам, чтобы исключить давление на пострадавших. Тут следует обратить внимание и на высказывание Токаева об общественном противоречии, где оборотной стороной выступает "романтизация" криминала. Это вызывает размышления о необходимости единого и последовательного подхода к насилию в обществе.

Президент также анонсировал работу группы депутатов над законопроектом, направленным на эффективное противодействие семейному насилию. Этот законопроект ожидается как дополнительный инструмент в борьбе с насилием в обществе. Общий акцент данной темы сконцентрировался на принятых мерах и планируемых законодательных изменениях, что дает понимание как проблема насилия рассматривается и поддерживается широким спектром действий.

Международный опыт борьбы и реалии Казахстана

Противодействие семейному насилию является приоритетной задачей многих стран, мировые государства принимают разнообразные меры для борьбы с этой серьезной социальной проблемой. Какая же стратегия у Казахстана?

Например, Швеция ввела модель "нулевой нетерпимости", с акцентом на предупреждение и строгие наказания для нарушителей, тем самым снизив количество проступков. Или Канада, где широко используются судебные приказы о запрете, там проводятся и кампании по созданию общественного сознания и обучению судей разбираться в особенностях дел семейного насилия.

Новая Зеландия ввела модель "одного окна" (Integrated Safety Response), объединяя службы поддержки и защиты, чтобы предоставлять комплексную помощь жертвам. А в Австралии разработана Национальная стратегия по предотвращению семейного насилия и злоупотребления в семье, включающая в себя обширные меры по профилактике, защите жертв и наказанию преступников.

Также как в Исландии, президент Казахстана призвал обратить особое внимание на профилактику бытового насилия через образовательные программы и поддержку семей. У США, по статистике главенствующими по преступлениям СБН, существует закон о насилии в отношении женщин (VAWA): закон, предоставляющий финансовую поддержку жертвам.

Эти примеры демонстрируют разнообразие подходов и стратегий, используемых Казахстаном для решения проблемы семейного насилия. Важным элементом в этой борьбе является сочетание законодательных мер, образования общества и предоставления поддержки жертвам.

Эффективность проектов по противодействию насилию может быть измерена различными способами, включая снижение числа случаев насилия, улучшение доступа к поддержке для жертв, судебные преследования нарушителей и изменение общественного мнения относительно этого вопроса.

Влияние насилия на будущее нации

Домашнее насилие оказывает глубокое и многогранное воздействие на детей, затрагивая различные аспекты их жизни. Эмоциональные, поведенческие, социальные и образовательные последствия могут сопровождать их на протяжении всей жизни. Дети, подвергшиеся насилию в семье, сталкиваются с риском развития ментальных и физических проблем, а также испытывают трудности в учебе и установлении отношений.

Как подчеркнул Токаев важным шагом в решении этой проблемы является системная работа государства, направленная на предотвращение и пресечение домашнего насилия. Введение специализированных мер по расследованию таких преступлений, ужесточение ответственности, а также создание условий для профилактики и поддержки пострадавших детей являются ключевыми компонентами успешной стратегии. Помимо этого, образование и пропаганда в сфере "нулевой терпимости" к насилию играют важную роль в формировании здоровых общественных ценностей.

Превентивные меры, подкрепленные государственной поддержкой и осознанием общества, способны сократить негативные последствия домашнего насилия и обеспечить безопасную и поддерживающую среду для детей в их развитии. Профессиональная поддержка, терапия и обеспечение безопасного окружения могут сыграть ключевую роль в помощи детям, преодолеть травматические последствия и построить здоровые, устойчивые отношения в будущем.

Как улучшить ситуацию

Мониторинг семейно-бытового насилия в мире является сложным и многогранным процессом, требующим сотрудничества между правительственными органами, неправительственными организациями, исследовательскими институтами и другими заинтересованными сторонами, например:

Статистика и отчеты правоохранительных органов: сбор и анализ статистических данных о случаях семейного насилия, включая вызовы в полицию, аресты, обвинения и судебные процессы.

Анкеты и опросы: проведение регулярных национальных исследований об опыте жертв семейного насилия, чтобы оценить масштаб проблемы и выявить тренды.

Медицинские отчеты: анализ медицинских данных, связанных с травмами, вызванными семейным насилием, чтобы получить дополнительные аспекты информации.

Системы судебного учета: оценка данных о решениях судов по делам о семейном насилии, включая приговоры, меры предосторожности и решения об опеке над детьми.

Горячие линии и центры поддержки: оценка обращений к горячим линиям и центрам поддержки для жертв семейного насилия.

Работа с образовательными учреждениями: сотрудничество с учреждениями образования для мониторинга случаев насилия среди учащихся и привлечения к ответственности.

Обзоры смертей в результате насилия: исследование случаев смертей, связанных с семейным насилием, для выявления факторов и предотвращения повторения подобных случаев.

Национальные планы действий: разработка и реализация национальных стратегий и планов действий для противодействия семейному насилию, включая меры по мониторингу и оценке эффективности предпринятых шагов.

Сотрудничество с международными организациями: участие в международных исследовательских инициативах и обмен информацией для улучшения мирового понимания проблемы.



В целом, говорит в заключении Абдуалиева, интервью предоставляет четкое понимание позиции президента и призывает к общественному действию для создания безопасного и уважающего друг друга общества.