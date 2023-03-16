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Доллар продолжает расти на торгах 16 марта

тенге, курс Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,15 тенге, поднявшись на 1,39 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил тенге 67,94 (+0,67) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 496,21 тенге, рубля – 6,14 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462 - 467 тенге, евро – по 492 - 501 тенге, российские рубли – по 5,95 - 6,2 тенге.

Цены на нефть показывают рост 16 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,98%, до 74,41 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 68,25 доллара.

Почему слабеет тенге и растет доллар, ранее рассказали в Нацбанке.

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Нацбанк РК KASE
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