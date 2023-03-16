Почему слабеет тенге и растет доллар, рассказали в Нацбанке
Фото: Zakon.kz
16 марта 2023 года на сайте Национального банка Казахстана опубликовали информационное сообщение по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сообщения Нацбанка, 10-12 марта было объявлено о закрытии двух банков США, обслуживавших технологический сектор: Silicon Valley Bank и Signature Bank.
"На мировых финансовых рынках наблюдается всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к риску, вызванное опасениями по поводу банковского сектора в США и Еврозоне. Риски влияния локального кризиса в США на банки Еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. ЦБ Швейцарии объявил о решении предоставить экстренную ликвидность банку в целях восстановления доверия на рынке".Пресс-служба НБК
В Нацбанке отметили, что в последние дни глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке.
"Наблюдается повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, которое осложняется падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель. Вместе с тем, влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита, ликвидности в банковской системе достаточно".Пресс-служба НБК
Национальный банк Казахстана, как отмечается в информационном сообщении, "сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса".
"Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге. В случае необходимости такие интервенции будут произведены и соответствующая информация доведена через средства массовой информации".Пресс-служба НБК
Отметим, что тенге по отношению к доллару слабеет с начала прошлой недели:
- 6 марта средневзвешенный курс доллара составил 432,83 тенге, поднявшись на 1,77 тенге;
- 7 марта - 438,57 тенге, поднявшись на 5,14 тенге;
- 9 марта - 441,12 тенге, поднявшись на 2,59 тенге;
- 10 марта - 445,98 тенге, поднявшись на 4,82 тенге;
- 13 марта - 456,66 тенге, поднявшись на 9,65 тенге;
- 14 марта - 458,22 тенге, поднявшись на 1,77 тенге;
- 15 марта - 464,79 тенге, поднявшись на 5,83 тенге.
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