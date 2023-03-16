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Почему слабеет тенге и растет доллар, рассказали в Нацбанке

Почему слабеет тенге и растет доллар, рассказали в Нацбанке Фото: Zakon.kz
16 марта 2023 года на сайте Национального банка Казахстана опубликовали информационное сообщение по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Нацбанка, 10-12 марта было объявлено о закрытии двух банков США, обслуживавших технологический сектор: Silicon Valley Bank и Signature Bank.

"На мировых финансовых рынках наблюдается всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к риску, вызванное опасениями по поводу банковского сектора в США и Еврозоне. Риски влияния локального кризиса в США на банки Еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. ЦБ Швейцарии объявил о решении предоставить экстренную ликвидность банку в целях восстановления доверия на рынке".Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что в последние дни глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке.

"Наблюдается повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, которое осложняется падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель. Вместе с тем, влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита, ликвидности в банковской системе достаточно".Пресс-служба НБК

Национальный банк Казахстана, как отмечается в информационном сообщении, "сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса".

"Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге. В случае необходимости такие интервенции будут произведены и соответствующая информация доведена через средства массовой информации".Пресс-служба НБК

Отметим, что тенге по отношению к доллару слабеет с начала прошлой недели:

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