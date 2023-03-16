Более тысячи продуктовых корзин раздадут нуждающимся в Астане в преддверии Наурыза

Наурыз – время благих дел. В преддверии главного праздника весны по уже сложившейся традиции в Астане развозят продуктовые корзины нуждающимся в помощи горожанам, передает официальный сайт акимата столицы.

Акимат города Астаны и компания PetroRetail, выступившая спонсором, подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках оказания благотворительной помощи в виде адресной социальной помощи социально нуждающимся слоям населения и другим гражданам в виде обеспечения продуктовыми наборами.

"Сегодня между акиматом Астаны и компанией PetroRetail подписан меморандум о взаимодействии. В рамках меморандума до конца текущего года компанией будет оказана помощь в виде продуктовых наборов в количестве 4 тысяч единиц нуждающимся семьям столицы. В этом месяце в честь Наурыз мейрамы помощь получит тысяча семей". Заместитель акима столицы Есет Байкен

Фото: gov.kz

Заместитель акима Астаны добавил, что проводимой акцией организаторы намерены не только помочь нуждающимся гражданам, но и призвать субъекты среднего и крупного бизнеса по всей стране уделить особое внимание благотворительности и быть активными.

"Компания PetroRetail с торговым брендом Qazaq Oil приняла решение в канун праздника Наурыз провести благотворительную акцию совместно с акиматом Астаны и оказать помощь тем слоям населения, которые в этом нуждаются. Акция не разовая. Наша инициатива соответствует принципам нашей компании. Мы себя позиционируем и воспринимаем как социально ответственный бизнес. Я полагаю, что все остальные поддержат данную инициативу". Генеральный директор PetroRetail Тулемис Шотанов

Волонтеры и просто неравнодушные жители сейчас развозят более тысячи корзин по домам одиноких пенсионеров, ветеранов, многодетных, воспитывающих детей с особыми потребностями, малоимущих семей и других людей из социально уязвимых категорий населения. В каждой из тысячи коробок есть самые необходимые продукты - мука, сахар, масло, макароны, гречка, рис и др. Продуктовые наборы с товарами первой необходимости уложили в восемь большегрузов.

Фото: gov.kz

"Большое спасибо организаторам благотворительной акции. Это большая помощь для нас и других семей. Сделали такое доброе дело в преддверии праздника Наурыз. Мы постоянно получаем помощь и поддержку со стороны акимата и наших предпринимателей. Спасибо за внимание и заботу". Многодетная мама Зульфия Тлеуова

Астанчанка Людмила Симакова тоже получила продуктовую корзину в рамках благотворительной акции. Она поблагодарила за оказанную помощь организаторов и волонтеров.

Фото: gov.kz

"Пусть в нашей столице и стране будет благополучие. Спасибо за праздничное настроение и столь нужную помощь. Большая благодарность за организацию этой и других благотворительных акций", - сказала она.

Фото: gov.kz

Акция добрых дел уже стала традиционной. Акимат призывает всех, кто может, поддержать данную акцию, быть неравнодушными и творить добрые дела, не дожидаясь повода.