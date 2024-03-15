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Марафон добрых дел: 1000 продуктовых корзин раздали жителям столицы

Марафон добрых дел: 1000 продуктовых корзин раздали жителям столицы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:12 Фото: gov.kz
В честь священного месяца Рамазан и празднования Наурыза в столице раздали продуктовые корзины нуждающимся в помощи жителям. Акцию провели в рамках "Марафона добрых дел".
Мероприятие организовано столичным акиматом совместно с компанией Qazaq oil и волонтерами "Астана жастары".
"С марта по декабрь 2023 года в Астане нуждающимся гражданам было роздано более 4 000 продуктовых наборов. В этот раз более 1000 продуктовых наборов будут розданы социально уязвимым слоям населения, таким как малообеспеченные семьи, многодетные матери, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, пенсионеры и неполные семьи. Вес коробки 45 кг. А вес всего груза превышает 45 тонн. В продуктовой корзине есть такие необходимые товары, как мука, сахар, гречка, рис, макароны, сладости для детей", – рассказал советник акима Астаны Куаныш Молдабек.
Сегодня одну из продуктовых корзин получила многодетная мама Роза Сырбекова. Она поблагодарила организаторов акции за оказанную помощь.

"Благодарю за поддержку и подаренное праздничное настроение! Поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником Наурыз. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой", – говорит жительница столицы.

В столице продуктовые корзины раздаются ежегодно. Благотворительная акции "Марафон добрых дел" продолжится до конца года.

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