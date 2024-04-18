Можно ли расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если он не согласен на изменение графика работы

Вправе ли работодатель расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который не согласен на изменение графика работы? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора установлен статьей 33 Трудового кодекса, которая гласит, что внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе при переводе на другую работу, осуществляется сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

Уведомление об изменении условий трудового договора подается одной из сторон трудового договора и рассматривается другой стороной в течение пяти рабочих дней со дня его подачи.

Сторона, получившая уведомление об изменении условий трудового договора, в том числе при переводе на другую работу, обязана в установленный срок сообщить другой стороне о принятом решении.

В Минтруда подчеркнули, что внесение изменений возможно только в случае, если стороны пришли к согласию относительно внесения изменений в условия трудового договора.

Если же сторона, которой направлено такое уведомление, не согласна на изменение условий трудового договора, внесение другой стороной изменений в трудовой договор в одностороннем порядке не допускается.

При этом отказ работника от подписания графика с новым режимом работы не является основанием для расторжения с ним трудового договора.

Исключение составляют случаи изменения условий труда в связи с изменениями в организации производства, связанными с реорганизацией или изменением экономических, технологических условий, условий организации труда или сокращением объема работ у работодателя.