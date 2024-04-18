Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Можно ли расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если он не согласен на изменение графика работы

Можно ли разсторгнуть трудовой договор с сотрудником, если он не согласен на изменения графика, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вправе ли работодатель расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который не согласен на изменение графика работы? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора установлен статьей 33 Трудового кодекса, которая гласит, что внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе при переводе на другую работу, осуществляется сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

Уведомление об изменении условий трудового договора подается одной из сторон трудового договора и рассматривается другой стороной в течение пяти рабочих дней со дня его подачи.

Сторона, получившая уведомление об изменении условий трудового договора, в том числе при переводе на другую работу, обязана в установленный срок сообщить другой стороне о принятом решении.

В Минтруда подчеркнули, что внесение изменений возможно только в случае, если стороны пришли к согласию относительно внесения изменений в условия трудового договора.

Если же сторона, которой направлено такое уведомление, не согласна на изменение условий трудового договора, внесение другой стороной изменений в трудовой договор в одностороннем порядке не допускается.

При этом отказ работника от подписания графика с новым режимом работы не является основанием для расторжения с ним трудового договора.

Исключение составляют случаи изменения условий труда в связи с изменениями в организации производства, связанными с реорганизацией или изменением экономических, технологических условий, условий организации труда или сокращением объема работ у работодателя.

Читайте также

Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 18 апреля
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 18 апреля
Учителям в Казахстане будут доплачивать за научную работу. Сенат принял закон
Учителям в Казахстане будут доплачивать за научную работу: Сенат принял закон
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Перенос дня отдыха на майские праздники, подписан приказ
Перенос дня отдыха на майские праздники: подписан приказ
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: