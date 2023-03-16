Эрдоган – Токаеву: Мы почувствовали поистине братское отношение

16 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.

"Искренне рад, что Вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тыс. человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение". Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По словам турецкого лидера, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 млрд долларов. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.

Фото: akorda.kz

Приветствуя турецкого лидера, президент Казахстана поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.

"Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и единству страны Вы преодолеете и нынешние трудности", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам. Он отметил актуальность повестки проходящего сегодня саммита ОТГ, посвященного теме "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

"Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 млрд долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", – сказал президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.

Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности осуществить общие инфраструктурные проекты для развития большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.





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Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Анкару в ночь на 16 марта 2023 года для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств. Днем этого же дня Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции "Кулие".