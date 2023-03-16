Какие фильмы в Казахстане будут признавать национальными и финансировать

Министр культуры и спорта приказом от 10 марта 2023 года внес изменения в Правила финансирования и нормативов объемов финансирования производства кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что для признания фильма национальным, получивший государственную поддержку в виде финансирования национального фильма, заявитель должен представить в МКС соответствующие документы в течение 30 календарных дней после сдачи фильма в Государственный фонд фильмов.

В заявлении указывается следующая информация:

название фильма;

страна производства фильма, студия - производитель фильма;

год производства фильма, продюсеры фильма;

формат фильма, хронометраж фильма;

количество серий фильма, жанр фильма;

возрастная категория фильма;

авторы фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) с приложением копии их документов, удостоверяющих личность;

язык фильма, языки дубляжа либо субтитров, либо закадрового перевода фильма (при их наличии);

реквизиты заявителя (юридический адрес, для юридического лица - бизнес-идентификационный номер; для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер) и т.д.

Фильм признается национальным при совокупности следующих оснований:



если фильм отражает события национальной истории, современной жизни Казахстана, посвящен общечеловеческим гуманитарным, социальным и нравственным проблемам, событиям мировой истории, имеющим социально-культурное значение для страны, или может способствовать укреплению имиджа и авторитета республики на международном уровне;

при производстве, распространении и показе фильмов не менее 70% общего объема работ по смете осуществляют субъекты кинематографической деятельности, зарегистрированные на территории РК;

продюсерами фильма являются гражданин РК или юридическое лицо, зарегистрированное на территории республики;

в состав авторов фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) входят не более чем 50% лиц, не являющихся гражданами РК.

Как следует из документа, фильм, снятый совместно с иностранными субъектами кинематографической деятельности, также может быть признан национальным.

Порядок финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, изложен в новой редакции.

Предусматривается, что решение о финансировании кинопроектов принимает уполномоченный орган по итогам конкурсного отбора.

В течение 10 рабочих дней после издания приказа уполномоченный орган заключает договор с единым оператором на услуги по предоставлению государственной финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами.

Единый оператор в течение 15 рабочих дней после заключения договора с уполномоченным органом, заключает с получателем финансовых средств договор о финансировании кинопроектов.

При этом финансирование осуществляется единым оператором поэтапно на основании заключенного договора.

В свою очередь получатель финансовых средств представляет единому оператору в установленные договором сроки акт выполненных работ (оказанных услуг) с приложением промежуточного отчета за каждый этап, а также итоговый отчет по завершению реализации кинопроектов, включая отчет об использовании выделенных финансовых средств на производство кинопроектов.

Следующий транш он получает только после подписания акта выполненных работ едином оператором с уполномоченным органом.

В нормативах объемов финансирования производства кинопроектов предусматривается, что он не должен превышать 100% от сметной стоимости производства.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2023 года.