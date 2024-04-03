Признание фильмов национальными: новые правила

Министр культуры и информации приказом от 27 марта 2024 года внес изменения в Правила отбора кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, для оказания государственной финансовой поддержки по их производству, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила изложены в новой редакции.

Так, для оказания государственной финансовой поддержки кинопроектам, в том числе юридическому лицу со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов, в размере не менее 35% от общего объема ежегодной суммы государственной финансовой поддержки, уполномоченный орган в срок до 5 января текущего года формирует, утверждает и направляет государственному центру поддержки национального кино приоритетные темы на предстоящий конкурс для отбора кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами с учетом приоритетных направлений государственной политики.

В свою очередь Центр в течение двух рабочих дней после получения приоритетных тем на своем интернет-ресурсе размещает приоритетные темы на предстоящий конкурсный отбор.

Кинопроекты, претендующие на признание их национальными фильмами, рассматриваются в два этапа:

На первом этапе – рассмотрение сценариев (для игрового и анимационного фильмов) или сценарных планов (для документального и хроникального фильмов) кинопроектов.

На втором этапе – рассмотрение кинопроектов.

Первый этап конкурсного отбора состоит из:

публикации объявления о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов на интернет-ресурсе Центра;

приема заявления о рассмотрении сценариев или сценарных планов кинопроектов;

рассмотрения сценариев или сценарных планов кинопроектов.

Срок подготовки сценариев или сценарных планов кинопроектов составляет не более 60 календарных дней со дня размещения приоритетных тем на интернет-ресурсе Центра.

Центр по истечению указанного срока размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов, которое содержит информацию о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов, сведения о сроках, этапах его проведения, основных условиях конкурсного отбора.

Для участия в первом этапе конкурсного отбора заявители не позднее пяти рабочих дней со дня размещения объявления о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов вносят в Центр в электронном виде:

заявление на рассмотрение сценариев или сценарных планов кинопроектов;

сценарий в формате PDF на игровой фильм, сценарий и эскиз двух главных героев в формате PDF на анимационный фильм, сценарный план для документального и хроникального фильмов;

авторский договор или предварительный договор между заявителем и автором сценария или сценарного плана с копией документов, удостоверяющих личность.

Заявитель представляет не более двух сценариев по каждому виду фильма: игровой фильм, анимационный фильм, документальный и хроникальный фильмы.

Сценарий на игровые и анимационные фильмы предоставляется в Центр на языке, на котором планируется подача кинопроекта.

Затем Центр в течение одного рабочего дня вносит представленные заявителями документы на рассмотрение Экспертного совета. Сценарии или сценарные планы рассматриваются членами Экспертного совета в секциях по видам фильмов: игровой фильм, анимационный фильм, документальный и хроникальный фильмы.

Экспертный совет рассматривают сценарии или сценарные планы кинопроектов в срок не более 20 рабочих дней на соответствие:

приоритетным темам;

концепции сценария или сценарного плана кинопроекта;

структуре сюжета;

принципам драматургии;

технической проработки сценария или сценарного плана кинопроекта;

раскрытия образов и характеров персонажей и диалогов.

Заключение первого этапа конкурсного отбора оформляется протоколом в срок не более трех рабочих дней со дня завершения рассмотрения сценариев или сценарных планов кинопроектов, с указанием мотивированных обоснований о соответствии или несоответствии требованиям.

После чего Центр в срок не более трех рабочих дней по электронной почте, указанной в заявлении, уведомляет заявителей о результатах рассмотрения и начале приема документов следующего этапа конкурсного отбора.



Второй этап конкурсного отбора состоит из:

приема и рассмотрения конкурсных заявок Экспертным советом;

внесения заключения Экспертным советом по итогам питчинга;

рассмотрения заключения Экспертного совета Межведомственной комиссией по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии и принятие решения о финансировании кинопроектов.

Заявители, получившие положительное заключение по первому этапу конкурсного отбора, со дня получения уведомления в срок не более 15 рабочих дней предоставляют на электронную почту Центра следующие документы:

заявление по форме;

копию документа, удостоверяющего личность, и уведомление о регистрации индивидуального предпринимателя для физического лица или справку о государственной регистрации (перерегистрации) для юридического лица;

кинопроект;

аннотацию кинопроекта;

копии договоров с составом съемочной группы фильма (продюсер, режиссер-постановщики) и копии их документов, удостоверяющих личность;

выписку из кабинета налогоплательщика с данными основного вида экономической деятельности заявителя;

для кинопроектов совместного производства с иностранными или казахстанскими субъектами кинематографической деятельности дополнительно предоставляется предварительный договор или контракт о совместном производстве фильма с обязательным указанием доли участия каждого сопродюсера в производстве кинопроекта со всеми дополнительными соглашениями на дату подачи конкурсной заявки, а также финансовый план производства;

смету на производство кинопроекта в соответствии с Правилами финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами;

сведения о наличии реализованных проектов заявителем или продюсером в сфере кинематографии;

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности не более чем за три рабочих дня до даты подачи конкурсной заявки.

Для участия в конкурсном отборе заявителям необходимо:



обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации (сведения проверяются Центром).

Конкурсные заявки, поступившие после истечения срока приема конкурсных заявок, возвращаются заявителю без рассмотрения.



При представлении неполного пакета документов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня завершения приема конкурсных заявок Центр направляет заявителю на электронную почту уведомление о необходимости приведения конкурсной заявки в соответствие с правилами.

Заявитель предоставляет доработанную конкурсную заявку и перечень документов согласно уведомлению, в течение трех рабочих дней со дня его получения.

Предусматривается, что Центр после направления конкурсных заявок Экспертному совету в срок не позднее пяти рабочих дней до дня проведения питчинга уведомляет заявителей о дате, времени и месте проведения питчинга посредством звонка на номера контактных телефонов или направления сообщения на электронную почту, указанные в заявлении, а также размещает соответствующее объявление на интернет-ресурсе Центра.



Питчинг проводится на принципах открытости, прозрачности и проходят в режиме онлайн-трансляций на интернет-ресурсе и официальных аккаунтах в социальных сетях Центра.

На питчинге осуществляется защита кинопроектов с целью ознакомления и рассмотрения их на предмет указанным выше соответствиям.

По итогам питчинга Экспертным советом выносится соответствующее заключение по каждому кинопроекту с обоснованием. Итоги питчинга оформляются протоколом и подписывается его членами.

Результаты питчинга в срок не более трех рабочих дней со дня подписания протокола питчинга размещаются на интернет-ресурсе центра.

Заключение Экспертного совета вносится Центром в течение трех рабочих дней со дня его подписания на рассмотрение Межведомственной комиссии.

Решение Межведомственной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества принявших участие в заседании членов комиссии.

Заседание Межведомственной комиссии проводится в срок не более пяти рабочих дней после получения заключения Экспертного совета. Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом и подписывается его членами.



Центр со дня проведения заседания Межведомственной комиссии в срок не более трех рабочих дней вносит в уполномоченный орган рекомендации Межведомственной комиссии.

В случае выделения дополнительных бюджетных средств на новые кинопроекты Центр в течение 30 рабочих дней объявляет дополнительный конкурсный отбор.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2024 года.