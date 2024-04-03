Признание фильмов национальными: новые правила
В частности, Правила изложены в новой редакции.
Так, для оказания государственной финансовой поддержки кинопроектам, в том числе юридическому лицу со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов, в размере не менее 35% от общего объема ежегодной суммы государственной финансовой поддержки, уполномоченный орган в срок до 5 января текущего года формирует, утверждает и направляет государственному центру поддержки национального кино приоритетные темы на предстоящий конкурс для отбора кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами с учетом приоритетных направлений государственной политики.
В свою очередь Центр в течение двух рабочих дней после получения приоритетных тем на своем интернет-ресурсе размещает приоритетные темы на предстоящий конкурсный отбор.
Кинопроекты, претендующие на признание их национальными фильмами, рассматриваются в два этапа:
- На первом этапе – рассмотрение сценариев (для игрового и анимационного фильмов) или сценарных планов (для документального и хроникального фильмов) кинопроектов.
- На втором этапе – рассмотрение кинопроектов.
Первый этап конкурсного отбора состоит из:
- публикации объявления о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов на интернет-ресурсе Центра;
- приема заявления о рассмотрении сценариев или сценарных планов кинопроектов;
- рассмотрения сценариев или сценарных планов кинопроектов.
Срок подготовки сценариев или сценарных планов кинопроектов составляет не более 60 календарных дней со дня размещения приоритетных тем на интернет-ресурсе Центра.
Центр по истечению указанного срока размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов, которое содержит информацию о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов, сведения о сроках, этапах его проведения, основных условиях конкурсного отбора.
Для участия в первом этапе конкурсного отбора заявители не позднее пяти рабочих дней со дня размещения объявления о начале конкурсного отбора сценариев или сценарных планов кинопроектов вносят в Центр в электронном виде:
- заявление на рассмотрение сценариев или сценарных планов кинопроектов;
- сценарий в формате PDF на игровой фильм, сценарий и эскиз двух главных героев в формате PDF на анимационный фильм, сценарный план для документального и хроникального фильмов;
- авторский договор или предварительный договор между заявителем и автором сценария или сценарного плана с копией документов, удостоверяющих личность.
Заявитель представляет не более двух сценариев по каждому виду фильма: игровой фильм, анимационный фильм, документальный и хроникальный фильмы.
Сценарий на игровые и анимационные фильмы предоставляется в Центр на языке, на котором планируется подача кинопроекта.
Затем Центр в течение одного рабочего дня вносит представленные заявителями документы на рассмотрение Экспертного совета. Сценарии или сценарные планы рассматриваются членами Экспертного совета в секциях по видам фильмов: игровой фильм, анимационный фильм, документальный и хроникальный фильмы.
Экспертный совет рассматривают сценарии или сценарные планы кинопроектов в срок не более 20 рабочих дней на соответствие:
- приоритетным темам;
- концепции сценария или сценарного плана кинопроекта;
- структуре сюжета;
- принципам драматургии;
- технической проработки сценария или сценарного плана кинопроекта;
- раскрытия образов и характеров персонажей и диалогов.
Заключение первого этапа конкурсного отбора оформляется протоколом в срок не более трех рабочих дней со дня завершения рассмотрения сценариев или сценарных планов кинопроектов, с указанием мотивированных обоснований о соответствии или несоответствии требованиям.
После чего Центр в срок не более трех рабочих дней по электронной почте, указанной в заявлении, уведомляет заявителей о результатах рассмотрения и начале приема документов следующего этапа конкурсного отбора.
Второй этап конкурсного отбора состоит из:
- приема и рассмотрения конкурсных заявок Экспертным советом;
- внесения заключения Экспертным советом по итогам питчинга;
- рассмотрения заключения Экспертного совета Межведомственной комиссией по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии и принятие решения о финансировании кинопроектов.
Заявители, получившие положительное заключение по первому этапу конкурсного отбора, со дня получения уведомления в срок не более 15 рабочих дней предоставляют на электронную почту Центра следующие документы:
- заявление по форме;
- копию документа, удостоверяющего личность, и уведомление о регистрации индивидуального предпринимателя для физического лица или справку о государственной регистрации (перерегистрации) для юридического лица;
- кинопроект;
- аннотацию кинопроекта;
- копии договоров с составом съемочной группы фильма (продюсер, режиссер-постановщики) и копии их документов, удостоверяющих личность;
- выписку из кабинета налогоплательщика с данными основного вида экономической деятельности заявителя;
- для кинопроектов совместного производства с иностранными или казахстанскими субъектами кинематографической деятельности дополнительно предоставляется предварительный договор или контракт о совместном производстве фильма с обязательным указанием доли участия каждого сопродюсера в производстве кинопроекта со всеми дополнительными соглашениями на дату подачи конкурсной заявки, а также финансовый план производства;
- смету на производство кинопроекта в соответствии с Правилами финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами;
- сведения о наличии реализованных проектов заявителем или продюсером в сфере кинематографии;
- сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности не более чем за три рабочих дня до даты подачи конкурсной заявки.
Для участия в конкурсном отборе заявителям необходимо:
- обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);
- не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации (сведения проверяются Центром).
Конкурсные заявки, поступившие после истечения срока приема конкурсных заявок, возвращаются заявителю без рассмотрения.
При представлении неполного пакета документов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня завершения приема конкурсных заявок Центр направляет заявителю на электронную почту уведомление о необходимости приведения конкурсной заявки в соответствие с правилами.
Заявитель предоставляет доработанную конкурсную заявку и перечень документов согласно уведомлению, в течение трех рабочих дней со дня его получения.
Предусматривается, что Центр после направления конкурсных заявок Экспертному совету в срок не позднее пяти рабочих дней до дня проведения питчинга уведомляет заявителей о дате, времени и месте проведения питчинга посредством звонка на номера контактных телефонов или направления сообщения на электронную почту, указанные в заявлении, а также размещает соответствующее объявление на интернет-ресурсе Центра.
Питчинг проводится на принципах открытости, прозрачности и проходят в режиме онлайн-трансляций на интернет-ресурсе и официальных аккаунтах в социальных сетях Центра.
На питчинге осуществляется защита кинопроектов с целью ознакомления и рассмотрения их на предмет указанным выше соответствиям.
По итогам питчинга Экспертным советом выносится соответствующее заключение по каждому кинопроекту с обоснованием. Итоги питчинга оформляются протоколом и подписывается его членами.
Результаты питчинга в срок не более трех рабочих дней со дня подписания протокола питчинга размещаются на интернет-ресурсе центра.
Заключение Экспертного совета вносится Центром в течение трех рабочих дней со дня его подписания на рассмотрение Межведомственной комиссии.
Решение Межведомственной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества принявших участие в заседании членов комиссии.
Заседание Межведомственной комиссии проводится в срок не более пяти рабочих дней после получения заключения Экспертного совета. Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом и подписывается его членами.
Центр со дня проведения заседания Межведомственной комиссии в срок не более трех рабочих дней вносит в уполномоченный орган рекомендации Межведомственной комиссии.
В случае выделения дополнительных бюджетных средств на новые кинопроекты Центр в течение 30 рабочих дней объявляет дополнительный конкурсный отбор.
Приказ вводится в действие с 13 апреля 2024 года.