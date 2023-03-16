Когда МИД рассчитывает завершить процесс демаркации границы Казахстана с Россией
Фото: пресс-служба Генконсульства РК в Омске
Заместитель министра иностранных дел в кулуарах сената 16 марта рассказал, когда МИД рассчитывает завершить процесс демаркации границы Казахстана с Россией, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Роман Василенко отметил, что процесс демаркации границы с Россией продолжается не один год, и на сегодня уже вышел на финишную прямую.
"Это самая протяженная сухопутная граница в мире и поэтому можете представить сложности, которые присутствуют при определении границы на местности, с учетом того, что она также проходит по участкам со сложным рельефом. Например, по гористой местности". Роман Василенко
В целом, по его словам, "рабочий процесс продолжается также интенсивно и регулярно в совершенно нормальном режиме".
"Мы рассчитываем, что в течение 3-4 лет сможем завершить и этот процесс". Роман Василенко
16 марта депутаты Сената ратифицировали договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.
В этот день депутаты сената также ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и России о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития.
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