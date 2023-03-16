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Казахстан увеличит свою долю в уставном капитале ЕАБР

Казахстан увеличит свою долю в уставном капитале ЕАБР Фото: Zakon.kz
Депутаты сената ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представил документ глава Минфина Ерулан Жамаубаев. По его словам, в соответствии с Соглашением доля Республики Казахстан в уставном капитале банка увеличится на 4,3%.
"В связи с увеличением долей Казахстана и других стран-акционеров соответственно снижается доля РФ. Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. В целом перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования". Глава Минфина
В заключении профильного комитета сказано, что в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития, часть доли РФ подлежащая продаже Казахстану, составляет 65 151 акцию Евразийского банка развития номинальной стоимостью 65 151,0 тысячу долларов.

Реализация соглашения потребует выделения средств из республиканского бюджета на 2024 - 2027 годы в общей сумме 29 969 460 тыс. тенге (что эквивалентно 65 151,0 тысяче долларов), в том числе по годам:

  • на 2024 год – 7 492 365 тыс. тенге;
  • на 2025 год – 7 492 365 тыс. тенге;
  • на 2026 год – 7 492 365 тыс. тенге;
  • на 2027 год – 7 492 365 тыс. тенге.
"Республиканской бюджетной комиссией указанные расходы поддержаны в полном объеме. В соответствии с соглашением доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится на 4,3 % (с 32,99 % до 37,29 %). Снижение доли России в целом с 65,97 % до 44,78 %, с увеличением долей Казахстана и других стран-акционеров, позволит сделать акционерную структуру ЕАБР симметричной и нивелировать риски его проектной деятельности. Республике Казахстан будет обеспечен доступ к фондированию, возобновлены своп линии, закрытые для ЕАБР со стороны инвестиционных банков, сохранены рейтинги и текущие ставки кредитования". Заключение профильного комитета Сената Парламента
Ранее парламент принял новый Социальный кодекс.

Сенаторы в ее рамках приняли поправку, подразумевающую снижение комиссионного вознаграждения за обслуживание пенсионных счетов казахстанцев, а также норму, согласно которой казахстанцев смогут вызывать на работу в праздники только с их согласия.

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