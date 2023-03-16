Казахстан увеличит свою долю в уставном капитале ЕАБР

Депутаты сената ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ глава Минфина Ерулан Жамаубаев. По его словам, в соответствии с Соглашением доля Республики Казахстан в уставном капитале банка увеличится на 4,3%.

"В связи с увеличением долей Казахстана и других стран-акционеров соответственно снижается доля РФ. Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. В целом перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования". Глава Минфина

В заключении профильного комитета сказано, что в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития, часть доли РФ подлежащая продаже Казахстану, составляет 65 151 акцию Евразийского банка развития номинальной стоимостью 65 151,0 тысячу долларов.