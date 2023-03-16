Сенатор просит признать Бейнеуский район зоной экологического бедствия

Сенатор Бекбол Орынбасаров просит признать Бейнеуский район зоной экологического бедствия. В своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената он отметил, что ухудшение здоровья людей, засоление почвы и пыльные бури являются следствием высыхания Аральского моря, собщает Zakon.kz.

Права жителей Бейнеуского района, по словам сенатора, недостаточно защищены. Казахстанская часть Приаралья была признана зоной экологического бедствия, в которую вошли Аральский и Казалинский районы Кызылординской области, а также Шалкарский район Актюбинской области.

"В результате изменений природных условий проживания у жителей района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема - материнская и младенческая смертность. Необходимо создать Комиссию по определению районов, пострадавших от Аральского моря, провести анализ экологического состояния территорий. Также необходимо отнести территорию Бейнеуского района Мангистауской области к категории экологической зоны, указанных в законодательстве". Бекбол Орынбасаров

По данным специалистов, опубликованным на сайте акимата Кызылординской области, в настоящее время уровень воды в море повысился до 48 см.

