Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сенатор просит признать Бейнеуский район зоной экологического бедствия

Казахстан Сенат Бейнеуский район Фото: gov.kz
Сенатор Бекбол Орынбасаров просит признать Бейнеуский район зоной экологического бедствия. В своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената он отметил, что ухудшение здоровья людей, засоление почвы и пыльные бури являются следствием высыхания Аральского моря, собщает Zakon.kz.

Права жителей Бейнеуского района, по словам сенатора, недостаточно защищены. Казахстанская часть Приаралья была признана зоной экологического бедствия, в которую вошли Аральский и Казалинский районы Кызылординской области, а также Шалкарский район Актюбинской области.

"В результате изменений природных условий проживания у жителей района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема - материнская и младенческая смертность. Необходимо создать Комиссию по определению районов, пострадавших от Аральского моря, провести анализ экологического состояния территорий. Также необходимо отнести территорию Бейнеуского района Мангистауской области к категории экологической зоны, указанных в законодательстве".Бекбол Орынбасаров

По данным специалистов, опубликованным на сайте акимата Кызылординской области, в настоящее время уровень воды в море повысился до 48 см.

Читайте также

Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан

Есть, что терять: почему Казахстан арестовал имущество "дочки" "Роскосмоса" и что будет дальше

Токаев назвал одну из наиболее актуальных международных проблем

Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК Казахстан Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 16 марта
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления