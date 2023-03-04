Уровень Аральского моря поднялся до 48 см

По словам специалистов, опубликованным на сайте акимата Кызылординской области, в настоящее время уровень воды в море повысился до 48 см, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил и. о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов, до настоящего времени объем воды, собранный в Северном Аральском море, уменьшался с 27,0 миллиарда кубических метров до 18,5 миллиарда кубических метров, а уровень воды снизился до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).

С октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд. кубометров.

С октября 2022 года и по настоящее время уровень воды в море возрос до 40,90 мБС, что на 48 сантиметров выше, чем ранее. Объем собранной воды составляет 19,7 миллиарда кубических метров.

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Если говорить о прошлом годе, то объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубических метров, в то время как только за первые два месяца текущего года поступило 803 миллиона кубических метров.