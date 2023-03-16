Токаев назвал одну из наиболее актуальных международных проблем

Фото: akorda.kz

Выступая на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь" 16 марта 2023 года, Касым-Жомарт Токаев назвал одну из наиболее актуальных международных проблем, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана обратил внимание участников на важность темы саммита. "Сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем. В столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий". Касым-Жомарт Токаев Он подчеркнул, что Казахстан "всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий". "Мы не ограничиваемся оказанием материальной и продовольственной гуманитарной помощи. Казахстан также направляет спасателей и готов к активному участию в ликвидации последствий стихийных бедствий. Тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нужно также укреплять взаимодействие между Секретариатом ОТГ и ее участниками". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства заявил о готовности построить социальный объект в зоне бедствия в Турции. Читайте также Токаев пожелал Эрдогану успехов на выборах Президент: Важно повышать готовность поисково-спасательных служб Казахстан готов построить социальный объект в Турции

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