Казахстан готов построить социальный объект в Турции

16 марта Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств заявил о готовности построить социальный объект в зоне бедствия в Турции, сообщает Zakon.kz.

Президент уверен, что это послужит знаком искренней заботы о братском турецком народе.

"Как говорится, "легка ноша, поднятая сообща". Мы готовы продолжить оказание помощи братской Турции". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что турецкий народ никогда не сдавался перед трудностями, напротив, с каждым испытанием становился сильнее.

"Я абсолютно убежден, что и в этот трудный момент наши турецкие братья под вашим опытным руководством преодолеют все невзгоды". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость.

"Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку", — сказал в заключении президент.

Токаев прилетел в Анкару в ночь на 16 марта. Кроме того, президенты двух стран уже провели переговоры.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 44,3 тыс. человек.