Казахстан готов построить социальный объект в Турции
Президент уверен, что это послужит знаком искренней заботы о братском турецком народе.
"Как говорится, "легка ноша, поднятая сообща". Мы готовы продолжить оказание помощи братской Турции".Касым-Жомарт Токаев
Он добавил, что турецкий народ никогда не сдавался перед трудностями, напротив, с каждым испытанием становился сильнее.
"Я абсолютно убежден, что и в этот трудный момент наши турецкие братья под вашим опытным руководством преодолеют все невзгоды".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, в самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость.
"Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку", — сказал в заключении президент.
Токаев прилетел в Анкару в ночь на 16 марта. Кроме того, президенты двух стран уже провели переговоры.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 44,3 тыс. человек.