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Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан

Токаев пригласил глав государств на юбилейный саммит Организации тюркских государств в Туркестан Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев 16 марта пригласил глав государств на юбилейный саммит Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.
"Приглашаю вас принять участие в 10-ом юбилейном саммите ОТГ, который пройдет в октябре этого года в священном Туркестане. Казахстану этой осенью также перейдет председательство в Организации тюркских государств. Мы планируем провести ряд значимых мероприятий в этот период", - сказал Касым-Жомарт Токаев Токаев  на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь". 

Ранее президент Казахстана назвал одну из наиболее актуальных международных проблем. 


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