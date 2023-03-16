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Токаев пожелал Эрдогану успехов на выборах

Токаев пожелал Эрдогану успехов на выборах Фото: akorda.kz
В заключение своей речи на внеочередном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Турции успехов на выборах, сообщает Zakon.kz.

Слова главы государства приводит Акорда.

"Считаю, что широкая поддержка и оказание мировым сообществом помощи пострадавшему турецкому народу являются результатом высокого авторитета Президента Эрдогана, его самоотверженной работы на благо своей страны". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие, а это большая историческая веха. За короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано всем мировым сообществом.

"Хочу пожелать г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах. Уверен, что турецкий народ поддержит Вас". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В заключение Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с наступающим праздником Наурыз!

"Пусть наш общий праздник Наурыз принесет всем нам мир и процветание. Также хочу выразить самые теплые пожелания по случаю начала священного месяца Рамазан". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ранее в своем выступлении Токаев обозначил одну из наиболее актуальных международных проблем.

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