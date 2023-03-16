Предложенная президентом масштабная модернизация получила динамичное развитие – политолог

Заведующая кафедрой АНК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, доктор политических наук Наталья Калашникова дала оценку политическим изменениям, произошедшим в стране спустя год после ежегодного выступления президента Касым-Жомарта Токаева с Посланием в Парламенте, сообщает Zakon.kz.

Глава государства, выступая в Парламенте с Посланием "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" 16 марта 2022 года, озвучил концептуальные основы, направленные на системные и качественные изменения, в том числе действующих конституционных, государственных и политических институтов.

В тех реалиях, после январских событий, Казахстану были необходимы серьезные изменения.

"Это был кризисный период, связанный с январскими событиями, когда страна стояла на пороге утраты государственности и суверенитета, серьезных проблем социально-экономического характера, потери доверия граждан к институтам власти. Нужны были кардинальные меры, новая программа политических реформ, обеспечение спокойствия в обществе", – рассказала политолог Наталья Калашникова.

Принятие закона об амнистии участников январских событий стало утверждающим фактором соблюдения принципов справедливости и гуманизма.



Как утверждает эксперт, несмотря на скептическое отношение некоторых популистов, предложенная президентом масштабная модернизация, ряд таких закладывающихся основополагающих ментальных принципов, как "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", "Справедливый Казахстан – страна равных возможностей и прогресса", "Разные мнения, но единая нация", получили динамичное развитие.

"В Казахстане сейчас формируется новая политическая культура. Это стало возможным благодаря реформам, которые уже реализуются. Конституционная реформа, как начало новой эпохи в истории Казахстана, новый формат общественного договора, трансформация взаимоотношений между государством и обществом, бизнесом, а также принятие конкретных мер по стабилизации общества, включая реорганизацию силовых структур и судебных органов, стартовавшие в течение ушедшего года, показали мобилизационный потенциал государственного и политического управления с активным включением гражданского общества. Осталось обновить только то, что еще находится в стадии апробации, восприятия их необходимости и эффективности. Это закономерный процесс адаптирования демократических форм и институтов общественно-политического развития". Наталья Калашникова

Эксперт отметила, что ход идущей модернизации можно разделить на два важных блока:

конституционная реформа, поддержанная казахстанцами на общенациональном референдуме 5 июня 2022 г.;

создание ключевых государственных институтов для ее эффективной реализации в лице обновленных полномочий президентской, парламентской и судебной власти.

Основные концепты модернизации были в полной мере представлены в предвыборной программе президента. Кроме того, они отражены в программах отдельных политических партий, идущих 19 марта на выборы в Мажилис и маслихаты. Один из результатов данных реформ – изменение избирательного законодательства страны, касающегося выборов президента, депутатов Мажилиса и маслихатов.

Спикер отметила, что особенностью инициированных президентом поправок стало введение однократного срока полномочий главы государства и обеспечение гарантий его неукоснительного соблюдения.

К числу значимых пакетов общественно-политической трансформации следует отнести законодательные обновления, среди которых:

введение смешанной избирательной системы – пропорциональной и мажоритарной;

упрощение процедуры государственной регистрации политических партий;

разрешение проведения предвыборной агитации в социальных сетях и другое.

"Это позволило семи политическим партиям, три из которых впервые участвуют в выборах в высший законодательный орган страны, выдвинуть своих кандидатов от политических партий, общественных объединений, а также путем самовыдвижения". Наталья Калашникова

Политолог добавила, что о необходимости формирования новой политической культуры, взвешенного отношения к сказанному слову, безукоризненному соблюдению требований закона, связанного с сохранением мира и территориальной целостности страны, президент заявил на встрече с акимами и руководителями государственных органов 13 марта.



Между тем спикер остановилась и на мерах, направленных на "перезагрузку" Ассамблеи народа Казахстана и деятельности ее общественно-политических структур, которые были приняты в период реформ.

"В январе 2023 года запущена норма конституционного закона, связанная с представительством депутатов от АНК в Сенате Парламента, для чего выделена специальная квота. Это существенно повышает ее статус, способствует через совершенствование законодательной базы обеспечивать защиту интересов всех граждан страны, участвовать в принятии важных для людей решений". Наталья Калашникова

Одной из важных составляющих появившегося нового института спикер назвала создание Национального курултая – общественной площадки для обсуждения насущных вопросов современной повестки и важных ролей в обеспечении стабильности, сохранении и приумножении традиций.

В заключение политолог отметила, что реформы показали актуальность и значимость проведения политических и иных преобразований в интересах дальнейшего развития страны, обеспечения устойчивости государства и укрепления общественного согласия через постоянный диалог власти и общества.