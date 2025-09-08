#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Наука и технологии

Президент раскритиковал развитие агронауки в стране

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 11:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во время ежегодного Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об агропромышленном комплексе страны, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что нужно шире использовать цифровые технологии.

"Уже сейчас космомониторинг и геоаналитика помогают выявлять неиспользуемые земли и возвращать их в оборот. Нужно двигаться дальше. Требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта, на базе которого должна проводиться глубинная аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельхозкультур. Кстати, это касается и лесного хозяйства. В Северо-Казахстанской области недавно обнаружено 9 тысяч гектаров бесхозного места", – сказал Токаев.

Кроме того, по его словам, следует создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре.

"Долгосрочный, динамичный рост агропромышленного комплекса уже невозможен без ускоренного развития прикладной аграрной науки. Однако при довольно значительных бюджетных вложениях отдача от агронауки все еще остается низкой – невысокой. Уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а работать в эту сферу идут всего 40% профильных выпускников. Разрыв между агронаукой и жизнью на земле сохраняется".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что ранее поручал преобразовать Национальный аграрный научно-образовательный центр в Агротехнологический хаб.

"Нужен четкий план развития агрономики, нацеленный на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли. Особое внимание следует уделить ветеринарии и фитопатологии, слабое развитие которых серьезно ограничивает конкурентоспособность нашего агропромышленного комплекса", – резюмировал президент.

Все новости о Послании-2025 можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ключевой компонент стратегического курса Казахстана назвал Токаев
Наука и технологии
12:35, Сегодня
Ключевой компонент стратегического курса Казахстана назвал Токаев
Американец сделал заплыв на лодке из грибов
Наука и технологии
08:35, Сегодня
Американец сделал заплыв на лодке из грибов
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
Наука и технологии
00:09, 08 сентября 2025
На Солнце произошла мощная вспышка, из-за которой Землю может накрыть магнитная буря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: