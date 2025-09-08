Президент раскритиковал развитие агронауки в стране

Во время ежегодного Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об агропромышленном комплексе страны, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что нужно шире использовать цифровые технологии.

"Уже сейчас космомониторинг и геоаналитика помогают выявлять неиспользуемые земли и возвращать их в оборот. Нужно двигаться дальше. Требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта, на базе которого должна проводиться глубинная аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельхозкультур. Кстати, это касается и лесного хозяйства. В Северо-Казахстанской области недавно обнаружено 9 тысяч гектаров бесхозного места", – сказал Токаев.

Кроме того, по его словам, следует создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре.

"Долгосрочный, динамичный рост агропромышленного комплекса уже невозможен без ускоренного развития прикладной аграрной науки. Однако при довольно значительных бюджетных вложениях отдача от агронауки все еще остается низкой – невысокой. Уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а работать в эту сферу идут всего 40% профильных выпускников. Разрыв между агронаукой и жизнью на земле сохраняется". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что ранее поручал преобразовать Национальный аграрный научно-образовательный центр в Агротехнологический хаб.

"Нужен четкий план развития агрономики, нацеленный на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли. Особое внимание следует уделить ветеринарии и фитопатологии, слабое развитие которых серьезно ограничивает конкурентоспособность нашего агропромышленного комплекса", – резюмировал президент.

