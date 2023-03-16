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Франция приняла пенсионную реформу в обход парламента

Франция приняла пенсионную реформу в обход парламента Фото: Facebook/Sénat
Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее, сообщает Zakon.kz.

"Эта реформа необходима", – заявила Элизабет Борн, добавив, что поэтому не будет рисковать будущим пенсионной системы и допускать многочасовых дебатов, передает BFMTV.

Правительство решило воспользоваться статьей 49.3 Конституции. Этот конституционный инструмент позволяет принять текст без голосования депутатов, что влечет за собой ответственность правительства.

Осенью премьер-министр десять раз прибегала к использованию статьи 49.3 для того, чтобы провести законопроекты о бюджете страны на 2023 год.

Следом лидер французских правых Марин Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку, так как ее действия – пощечина демократии. Лидер Французской компартии также заявил о готовности поддержать вотум недоверия правительству.

После задействования ст. 49.3 Конституции у Национальной ассамблеи есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия Борн. Если этого не произойдет, законопроект будет считаться принятым.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить национальное собрание в случае недобора голосов за пенсионную реформу.

Отныне пенсионный возраст в стране повышен с 62 до 64 лет.

15 марта по всей Франции прошли акции против пенсионной реформы. По подсчетам МВД республики, в шествиях приняли участие около 500 тыс. человек. Согласно опросу социологов из компании Elabe, 62% французов намерены продолжать протестовать, если нововведения будут одобрены.

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