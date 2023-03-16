Перуашев: Нам не нужны красивые презентации вместо работающих заводов

На дебатах председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев обозначил главную идею, над воплощением которой будут работать депутаты, сообщает Zakon.kz.

Председатель партии заявил, что важнейшая проблема Казахстана – это разрыв между богатыми и бедными. И это можно преодолеть, только увеличивая средний класс.

"Для этого нужно открыть дорогу массовому предпринимательству, дать шанс каждому заработать свою долю от национального дохода. Нужна масштабная программа либерализации экономики, охватывающая денежно-кредитную, налоговую, инвестиционную и регуляторные политики". Азат Перуашев

Помимо этого, партия "Ак жол" требует снизить до 3-4% кредиты для МСБ. По словам Перуашева, это и будет борьба с инфляцией, а не гонения чиновников на бизнес.

"Уже 12 лет мы требуем ввести ставки налогов с учетом особенностей отраслей. У нас одинаковый КПН и НДС платят и молочники, и строители, и торговые сети, и сырьевые гиганты. Но экспортерам нефти и газа государство возвращает НДС, а банки, которым должна вся страна, этот долг вообще не платят. Получается, те, кто богаче всех, платят меньше, а те, кто просто выживает, платят и за себя, и за богатых", – отметил он.

Перуашев напомнил, что сразу после референдума фракция "Ак жол" потребовала пересмотреть контракты с иностранными инвесторами и увеличить долю Казахстана. А также раскрыть обществу условия крупнейших контрактов, таких как "Кашаган", "Карачаганак" и "Тенгиз", но правительство отказалось.

"Мы будем настаивать на своем, чтобы сырьевые гиганты участвовали в изменении структуры нашей экономики. Красивые презентации вместо работающих заводов в народе прозвали слайдовой экономикой, а стране нужны реальные предприятия и поднимающие их люди. Настоящим двигателем этих реформ может выступать только массовый класс предпринимателей, ненавидящих коррупцию и продвигающих конкуренцию в экономике и политике". Азат Перуашев

19 марта в Казахстана состоятся выборы депутатов в Мажилис и маслихаты.