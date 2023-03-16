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Перуашев: Нам не нужны красивые презентации вместо работающих заводов

Нам не нужны красивые презентации, вместо работающих заводов Фото: Ак жол
На дебатах председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев обозначил главную идею, над воплощением которой будут работать депутаты, сообщает Zakon.kz.

Председатель партии заявил, что важнейшая проблема Казахстана – это разрыв между богатыми и бедными. И это можно преодолеть, только увеличивая средний класс.

"Для этого нужно открыть дорогу массовому предпринимательству, дать шанс каждому заработать свою долю от национального дохода. Нужна масштабная программа либерализации экономики, охватывающая денежно-кредитную, налоговую, инвестиционную и регуляторные политики".Азат Перуашев

Помимо этого, партия "Ак жол" требует снизить до 3-4% кредиты для МСБ. По словам Перуашева, это и будет борьба с инфляцией, а не гонения чиновников на бизнес.

"Уже 12 лет мы требуем ввести ставки налогов с учетом особенностей отраслей. У нас одинаковый КПН и НДС платят и молочники, и строители, и торговые сети, и сырьевые гиганты. Но экспортерам нефти и газа государство возвращает НДС, а банки, которым должна вся страна, этот долг вообще не платят. Получается, те, кто богаче всех, платят меньше, а те, кто просто выживает, платят и за себя, и за богатых", – отметил он. 

Перуашев напомнил, что сразу после референдума фракция "Ак жол" потребовала пересмотреть контракты с иностранными инвесторами и увеличить долю Казахстана. А также раскрыть обществу условия крупнейших контрактов, таких как "Кашаган", "Карачаганак" и "Тенгиз", но правительство отказалось.

"Мы будем настаивать на своем, чтобы сырьевые гиганты участвовали в изменении структуры нашей экономики. Красивые презентации вместо работающих заводов в народе прозвали слайдовой экономикой, а стране нужны реальные предприятия и поднимающие их люди. Настоящим двигателем этих реформ может выступать только массовый класс предпринимателей, ненавидящих коррупцию и продвигающих конкуренцию в экономике и политике".Азат Перуашев

19 марта в Казахстана состоятся выборы депутатов в Мажилис и маслихаты.  

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Тамила Языкова
Выборы в Мажилис Казахстан
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