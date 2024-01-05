Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Перуашев: "Народную партию" наполнили силовиками перед госпереворотом

Перуашев: "Народную партию" наполнили силовиками перед госпереворотом Фото: akzhol.kz
Председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев опубликовал статью под названием "Двигаться вперед", сообщает Zakon.kz.

По его словам, большое интервью президента Касым-Жомарта Токаева затронуло практически все острые темы, обсуждаемые в обществе. И в том числе – тему Кантара, наверное, самую болезненную в эти январские дни, когда попытка государственного переворота поставила Казахстан на край пропасти в историческом, да и в физическом смысле.

"И поскольку эта драма разворачивалась прямо на глазах миллионов казахстанцев, у каждого из нас есть чем дополнить сдержанное изложение главы государства".Азат Перуашев

В продолжении он отмечает: анализируя ту трагедию, Токаев выделяет три волны развития событий:

"Правительство приняло непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации.

Вначале были митинги в Мангистауской области, которые нашли продолжение в других регионах. … переговоры для нахождения компромиссных решений не находили поддержки организаторов волнений". Затем – "Начались первые столкновения во многих регионах страны", где заговорщики "через специально подготовленных людей потворствовали нагнетанию обстановки... Это была вторая волна.

Третья волна началась, когда в дело вступили криминальные банды... Используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами… по единой команде устроили атаки на здания органов власти, силовых структур, оружейные магазины, арсеналы сил правопорядка и воинских частей… бандиты и террористы действовали организованно, в тесной координации друг с другом".

Говоря о первой волне, т.е. резком и неправомерном повышении цен на автогаз, нужно заметить, что возмущение людей доводилось до "точки кипения" не в один день и не вдруг. Фракция "Ак жол" в Мажилисе обращалась к правительству с депутатским запросом об этой проблеме еще 10 ноября 2021 года, т.е. за два месяца до того, как ситуация вышла из-под контроля.

"В том запросе мы отмечали, что к депутатам поступают "обращения касательно дефицита автогазового топлива и резкого роста цен на него. Газ, который до этого стоил 50-60 тенге, за последнее время вырос до 120-150 тенге… Среди народа бытует мнение о том, что владельцы газа делают это искусственно".Азат Перуашев

Еще ранее, в депутатском запросе от 6 октября 2021 года, фракция "Ак жол" отмечала, что резкий рост цен на ГСМ вызывает в обществе справедливые подозрения в спекулятивном характере таких колебаний, а также вопросы к антимонопольным органам.

"Мы требовали "разобраться, насколько этот скачок цен обусловлен реальной рыночной ситуацией, а насколько является результатом незаконных действий монополистов", а также "по итогам проверки нужно навести порядок, привлечь виновных к ответственности и стабилизировать цены на ГСМ". К сожалению, все сигналы депутатов, как и возмущение людей, были проигнорированы. Поэтому разделяю оценку президента о том, что даже первая волна событий, приведших к кровавому Кантару, была далеко не случайной. Вполне допускаю, что сигналы с мест и из Парламента игнорировались определенными чиновниками в госорганах и правоохранительных органах не только из-за халатности ответственных лиц, но и целенаправленно для дальнейшего нагнетания обстановки. Параллельно, как и отметил президент по итогам следствия, велась провокационная работа среди граждан, чтобы перевести их справедливое возмущение в беспорядки. Но даже при этом на "раскачку" ситуации у организаторов переворота ушло два месяца, а в традиционно активном (и наиболее пострадавшем от повышения цен на газ) Мангистау планы по переходу к кровопролитию вообще сорвались".Азат Перуашев

Возможно, поэтому насилие началось в других регионах под лозунгом "поддержки Мангистау", хотя в самом Мангистау митингующие воздержались от погромов. Эта нелогичность подтверждает искусственный, спровоцированный характер беспорядков, для которых был нужен только повод.

Но то, как легко и активно в эти акции подключилась молодежь, показывает, что глубинной причиной беспорядков стала не столько несправедливость цены газа (которая ко второй волне была решена), а словами президента Токаева "многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества".

По поводу подготовки к госперевороту следствие считает, что "подготовка началась примерно с середины 2021 года".

"У меня на этот счет несколько иные соображения: так, в ходе предвыборной кампании осенью 2020 года бывшая Коммунистическая партия (срочно переименованная в "народную") вдруг стала активно заполняться сотрудниками силовых структур. В партийный список КНПК на те выборы "вошли ветераны элитных спецподразделений Комитета национальной безопасности, члены общества "URAN" – о чем гордо сообщалось в прессе. При этом само РОО "URAN" было зарегистрировано в июне 2019 года, через несколько дней после инаугурации президента Токаева, что также довольно симптоматично".Азат Перуашев

"Так, может, начало подготовки переворота правильнее считать от этой даты?" – задает вопрос Перуашев.

В рамках предвыборной компании экс-коммунистов это объединение даже устроило акцию "Красный автобус", где бывшие комитетчики разъезжали по стране и "строили" местных акимов и "решали проблемы", называя это "предупреждением действующей власти".

Роль руководства КНБ в событиях Кантара сегодня достаточно известна, оценку его действиям дал суд. Тем не менее полагаю, что нужно изучить и попытку организованного проникновения их сотрудников (бывших чекистов не бывает) в Парламент, возможно, для последующей легимитизации госпереворота. Даже если этот факт не связан с январскими событиями (в чем я лично не уверен), он заставляет задуматься, как исключить такую возможность в будущем.

В целом же, Перуашев полностью разделяет мнение Касым-Жомарта Кемелевича о более глубоких социально-экономических и системных причинах Кантара, без которых демарш заговорщиков не мог стать таким массовым и кровавым.

"Говорю об этом не пост-фактум, задним числом. На съезде Демпартии "Ак жол" 20 ноября 2020 года (за год до Кантара) мы отмечали, что "обострившиеся общественные дискуссии вскрыли реальные масштабы главных угроз Независимости: бюрократии и коррупции, социальной несправедливости и разрыва между богатыми и бедными, монополизации экономики и власти. …Стране нужны кардинальные перемены как в социально-экономической, так и в политической системах. Эти перемены неизбежны, вопрос лишь в том, будут ли они сознательными или стихийными. Дальнейшее затягивание перемен может привести к кризису государственности, как это произошло в Беларуси и Кыргызстане, а несколько раньше – в Украине… Даже в мегаполисах, не говоря уже про регионы и малые города, за красивыми фасадами скрываются грязь и обман, нарастающая бедность наших сограждан и отсутствие перспектив молодежи. Все это нужно чем раньше, тем лучше вскрывать и расчищать, чтобы восстановить доверие и достоинство собственного народа".

Позднее, встречаясь с десятками задержанных участников беспорядков и их родственниками (с депутатами нашей фракции Бериком Дюсембиновым, Казыбеком Иса, Ерликом Омиргали и другими) в Алматы, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, все они называли причинами своего возмущения чисто социальные проблемы: отсутствие жилья, работы, надежды на лучшее.

"Принципиальных и осознанных противников государственного строя среди них я встретил лишь дважды. Но при этом многие отмечали организованность действий, наличие координаторов, их необъяснимую жестокость при нападении на военнослужащих. Рассказывали о случаях, когда сами же протестующие, не выдержав зрелища избиений, спасали жертв от нападавших и увозили в больницы или домой". Азат Перуашев

Возвращаясь к интервью президента, а ведь действительно, разве мирные демонстрации штурмуют с оружием в руках департаменты полиции или нацбезопасности, причем одновременно по всей стране; разве мирные протестующие убивают защитников госучреждений, захватывают боевые арсеналы? Нет.

Все это делалось реальными боевиками, которые прикрывались мирной молодежью, уставшей от безнадеги. Когда я посещал бригаду, участвовавшую в восстановлении порядка, то своими глазами видел окна броневиков, профессионально обстрелянные не по центру стекла, а по периметру примыкания к раме; видел и застрявшие сердечники пули калибра 7,62 автомата Калашникова. Так не стреляют "мирные люди", так стреляют штурмовики, обученные и умеющие убивать. Это была попытка вооруженного захвата власти и государственного переворота.

"Скажу больше: угроза нападений никуда не исчезла. Из тысяч единиц похищенного из арсеналов оружия далеко не все найдено и возвращено. По нашим примерным подсчетам из открытых источников, на руках у террористов остаются сотни пистолетов, винтовок, автоматов, пулеметов и гранатометов. Прикиньте сами, что может сделать с мирным городом и даже регионом вооруженная до зубов банда из религиозных экстремистов в 500-700 человек? Говорю об этом не для паники, а для понимания, к каким вызовам нам нужно быть готовыми, чтобы отстаивать свою независимость и государственный строй. И какую угрозу Казахстану пришлось преодолеть в январе 2022 года".Азат Перуашев

Важнейшую роль в этом преодолении сыграл президент Токаев, проявив неожиданную для многих твердость и верность государственному долгу. В интервью об этом говорится достаточно скупо, но ни у кого не должно быть иллюзий, будто все решилось "само собой". Казахстан стоял перед самой реальной перспективой утери государственности, превращения в хунту или некий криминальный "халифат", опасный и для своих граждан, и для соседей.

"И только опираясь на волю и действия президента, растерявшиеся было, но сохранившие верность присяге командиры и сотрудники силовых структур восстановили правопорядок на улицах наших городов. Думаю, будет правильным отметить их роль наряду с мужеством и выдержкой миллионов граждан. Вместе с тем сразу после восстановления порядка фракция "Ак жол" потребовала различать молодежь, вышедшую на улицы в поисках справедливости, и тех, кто сознательно содействовал государственному перевороту, участвовал в убийствах и нападениях на госорганы. Мы призвали прекратить пытки задержанной молодежи, а также провести открытые парламентские слушания по событиям Кантара – например, депутатские запросы фракции "Ак жол" от 26 января; 2 февраля; 9 февраля и т.д.".Азат Перуашев

Как уже отмечалось, депутаты "Ак жола" посетили несколько учреждений, где содержались задержанные, индивидуально побеседовали с каждым, кто изъявил такое желание. По итогам этих встреч нами было направлено более сотни обращений в органы прокуратуры с изложением конкретных фактов, оставленных без должного внимания следствием. Не удовлетворившись формальными ответами, мы пришли на прием к генеральному прокурору Берику Асылову, который после обстоятельной беседы дал соответствующие поручения. И бывали случаи, когда на встречах к нам подходили родители, детей которых выпустили по обращениям фракции "Ак жол".

"Нужно отметить, что правовым основанием в этом сыграло поручение президента, данное уже 14 января генеральному прокурору, – при отсутствии отягчающих обстоятельств проявлять смягчение мер к задержанным. А в сентябре того же года глава государства объявил амнистию всем участникам Кантара, кто не был замешан в тяжких преступлениях. Решение об амнистии призвано укрепить общественное согласие, показать молодежи, что государство доверяет им и их будущему. Уверен, что этот шаг будет иметь очень далекие и правильные последствия – гораздо дольше нового президентского срока. Поэтому считаю этот шаг самым значимым политическим решением Касым-Жомарта Кемелевича в нынешнем Послании" – так Демпартия "Ак жол" расценила этот акт об амнистии".Азат Перуашев

Глава государства пошел еще дальше и уже 16 марта дал старт реформе Конституции, которая преобразовала политическую систему республики, сделала ее более открытой и гибкой.

Об этом Токаев также сказал в своем интервью, отметив изменения в законах о выборах, о митингах, о политических партиях, о парламенте, о конституционном суде.

Завершившаяся перед новым 2024 годом первая парламентская сессия показала, что конституционная реформа позволила Мажилису работать на порядок острее, стать ближе и доступнее избирателям. Это перевело значительную часть общественных дискуссий с улиц в стены парламента, что, несомненно, является большим успехом. Нужно отметить и другие новшества, такие как беспартийный (а точнее, надпартийный) статус президента, запрет родственникам главы государства занимать должности на госслужбе и в нацкомпаниях; предоставленное впервые за 30 лет право правящей партии вносить кандидатуру премьера и многое другое.

Все это сделало за прошедшие два года государство ближе к обществу. Наша страна правильно оценила свое текущее положение, мы должны избежать риска скатывания в средневековье и мракобесие, а напротив – развиваться и прогрессировать со всей современной цивилизацией, ее открытостью к инновациям и технологиям.

Но даже перечисленные примеры показывают, что многое из задуманного Токаевым еще только на подходе, прорабатывается, а возможно, и сознательно оставляется им для инициативы соответствующих институтов – Парламента и правительства. Неслучайно уже на следующий день после референдума по Конституции Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что это лишь начало системных перемен, и реформы будут продолжены.

"Для Демпартии "Ак жол" как партии бизнеса и отечественных производственников крайне важно было увидеть в этом интервью позицию главы государства по созданию инвестиционного штаба, реализации промышленных проектов, разработке нового Налогового кодекса, роли квазигоссектора. Показательно и то, как четко президент обозначил значение Бюджетного кодекса в новой политической системе, а между тем это недопонимают в правительстве, о чем заявила фракция "Ак жол" в ходе первого чтения по Бюджетному кодексу буквально неделю назад, 27 декабря. В целом, это интервью следует рассматривать как программное заявление Касым-Жомарта Токаева, которое подводит итог сделанному, но еще больше задает вектор на будущее, в том числе и достаточно близкое. И представители Демпартии "Ак жол", и наши депутаты всех уровней будут всемерно содействовать таким переменам".Азат Перуашев

Читайте также

Аким Усть-Каменогорска рассказал о планах на 2024 год
Аким Усть-Каменогорска рассказал о планах на 2024 год
Токаев оценил итоги работы Мажилиса в 2023 году
Токаев оценил итоги работы Мажилиса в 2023 году
Серик Кенжебаев стал главой аппарата Управления делами президента Казахстана
Серик Кенжебаев стал главой аппарата Управления делами президента Казахстана
Айсулу Омарова
Ак Жол Перуашев Азат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: