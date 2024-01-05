Перуашев: "Народную партию" наполнили силовиками перед госпереворотом

Председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев опубликовал статью под названием "Двигаться вперед", сообщает Zakon.kz.

По его словам, большое интервью президента Касым-Жомарта Токаева затронуло практически все острые темы, обсуждаемые в обществе. И в том числе – тему Кантара, наверное, самую болезненную в эти январские дни, когда попытка государственного переворота поставила Казахстан на край пропасти в историческом, да и в физическом смысле.

"И поскольку эта драма разворачивалась прямо на глазах миллионов казахстанцев, у каждого из нас есть чем дополнить сдержанное изложение главы государства". Азат Перуашев

В продолжении он отмечает: анализируя ту трагедию, Токаев выделяет три волны развития событий:

"Правительство приняло непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации. Вначале были митинги в Мангистауской области, которые нашли продолжение в других регионах. … переговоры для нахождения компромиссных решений не находили поддержки организаторов волнений". Затем – "Начались первые столкновения во многих регионах страны", где заговорщики "через специально подготовленных людей потворствовали нагнетанию обстановки... Это была вторая волна. Третья волна началась, когда в дело вступили криминальные банды... Используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами… по единой команде устроили атаки на здания органов власти, силовых структур, оружейные магазины, арсеналы сил правопорядка и воинских частей… бандиты и террористы действовали организованно, в тесной координации друг с другом".

Говоря о первой волне, т.е. резком и неправомерном повышении цен на автогаз, нужно заметить, что возмущение людей доводилось до "точки кипения" не в один день и не вдруг. Фракция "Ак жол" в Мажилисе обращалась к правительству с депутатским запросом об этой проблеме еще 10 ноября 2021 года, т.е. за два месяца до того, как ситуация вышла из-под контроля.

"В том запросе мы отмечали, что к депутатам поступают "обращения касательно дефицита автогазового топлива и резкого роста цен на него. Газ, который до этого стоил 50-60 тенге, за последнее время вырос до 120-150 тенге… Среди народа бытует мнение о том, что владельцы газа делают это искусственно". Азат Перуашев

Еще ранее, в депутатском запросе от 6 октября 2021 года, фракция "Ак жол" отмечала, что резкий рост цен на ГСМ вызывает в обществе справедливые подозрения в спекулятивном характере таких колебаний, а также вопросы к антимонопольным органам.

"Мы требовали "разобраться, насколько этот скачок цен обусловлен реальной рыночной ситуацией, а насколько является результатом незаконных действий монополистов", а также "по итогам проверки нужно навести порядок, привлечь виновных к ответственности и стабилизировать цены на ГСМ". К сожалению, все сигналы депутатов, как и возмущение людей, были проигнорированы. Поэтому разделяю оценку президента о том, что даже первая волна событий, приведших к кровавому Кантару, была далеко не случайной. Вполне допускаю, что сигналы с мест и из Парламента игнорировались определенными чиновниками в госорганах и правоохранительных органах не только из-за халатности ответственных лиц, но и целенаправленно для дальнейшего нагнетания обстановки. Параллельно, как и отметил президент по итогам следствия, велась провокационная работа среди граждан, чтобы перевести их справедливое возмущение в беспорядки. Но даже при этом на "раскачку" ситуации у организаторов переворота ушло два месяца, а в традиционно активном (и наиболее пострадавшем от повышения цен на газ) Мангистау планы по переходу к кровопролитию вообще сорвались". Азат Перуашев

Возможно, поэтому насилие началось в других регионах под лозунгом "поддержки Мангистау", хотя в самом Мангистау митингующие воздержались от погромов. Эта нелогичность подтверждает искусственный, спровоцированный характер беспорядков, для которых был нужен только повод.

Но то, как легко и активно в эти акции подключилась молодежь, показывает, что глубинной причиной беспорядков стала не столько несправедливость цены газа (которая ко второй волне была решена), а словами президента Токаева "многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества".

По поводу подготовки к госперевороту следствие считает, что "подготовка началась примерно с середины 2021 года".

"У меня на этот счет несколько иные соображения: так, в ходе предвыборной кампании осенью 2020 года бывшая Коммунистическая партия (срочно переименованная в "народную") вдруг стала активно заполняться сотрудниками силовых структур. В партийный список КНПК на те выборы "вошли ветераны элитных спецподразделений Комитета национальной безопасности, члены общества "URAN" – о чем гордо сообщалось в прессе. При этом само РОО "URAN" было зарегистрировано в июне 2019 года, через несколько дней после инаугурации президента Токаева, что также довольно симптоматично". Азат Перуашев

"Так, может, начало подготовки переворота правильнее считать от этой даты?" – задает вопрос Перуашев.

В рамках предвыборной компании экс-коммунистов это объединение даже устроило акцию "Красный автобус", где бывшие комитетчики разъезжали по стране и "строили" местных акимов и "решали проблемы", называя это "предупреждением действующей власти".

Роль руководства КНБ в событиях Кантара сегодня достаточно известна, оценку его действиям дал суд. Тем не менее полагаю, что нужно изучить и попытку организованного проникновения их сотрудников (бывших чекистов не бывает) в Парламент, возможно, для последующей легимитизации госпереворота. Даже если этот факт не связан с январскими событиями (в чем я лично не уверен), он заставляет задуматься, как исключить такую возможность в будущем.

В целом же, Перуашев полностью разделяет мнение Касым-Жомарта Кемелевича о более глубоких социально-экономических и системных причинах Кантара, без которых демарш заговорщиков не мог стать таким массовым и кровавым.

"Говорю об этом не пост-фактум, задним числом. На съезде Демпартии "Ак жол" 20 ноября 2020 года (за год до Кантара) мы отмечали, что "обострившиеся общественные дискуссии вскрыли реальные масштабы главных угроз Независимости: бюрократии и коррупции, социальной несправедливости и разрыва между богатыми и бедными, монополизации экономики и власти. …Стране нужны кардинальные перемены как в социально-экономической, так и в политической системах. Эти перемены неизбежны, вопрос лишь в том, будут ли они сознательными или стихийными. Дальнейшее затягивание перемен может привести к кризису государственности, как это произошло в Беларуси и Кыргызстане, а несколько раньше – в Украине… Даже в мегаполисах, не говоря уже про регионы и малые города, за красивыми фасадами скрываются грязь и обман, нарастающая бедность наших сограждан и отсутствие перспектив молодежи. Все это нужно чем раньше, тем лучше вскрывать и расчищать, чтобы восстановить доверие и достоинство собственного народа".

Позднее, встречаясь с десятками задержанных участников беспорядков и их родственниками (с депутатами нашей фракции Бериком Дюсембиновым, Казыбеком Иса, Ерликом Омиргали и другими) в Алматы, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, все они называли причинами своего возмущения чисто социальные проблемы: отсутствие жилья, работы, надежды на лучшее.

"Принципиальных и осознанных противников государственного строя среди них я встретил лишь дважды. Но при этом многие отмечали организованность действий, наличие координаторов, их необъяснимую жестокость при нападении на военнослужащих. Рассказывали о случаях, когда сами же протестующие, не выдержав зрелища избиений, спасали жертв от нападавших и увозили в больницы или домой". Азат Перуашев

Возвращаясь к интервью президента, а ведь действительно, разве мирные демонстрации штурмуют с оружием в руках департаменты полиции или нацбезопасности, причем одновременно по всей стране; разве мирные протестующие убивают защитников госучреждений, захватывают боевые арсеналы? Нет.

Все это делалось реальными боевиками, которые прикрывались мирной молодежью, уставшей от безнадеги. Когда я посещал бригаду, участвовавшую в восстановлении порядка, то своими глазами видел окна броневиков, профессионально обстрелянные не по центру стекла, а по периметру примыкания к раме; видел и застрявшие сердечники пули калибра 7,62 автомата Калашникова. Так не стреляют "мирные люди", так стреляют штурмовики, обученные и умеющие убивать. Это была попытка вооруженного захвата власти и государственного переворота.

"Скажу больше: угроза нападений никуда не исчезла. Из тысяч единиц похищенного из арсеналов оружия далеко не все найдено и возвращено. По нашим примерным подсчетам из открытых источников, на руках у террористов остаются сотни пистолетов, винтовок, автоматов, пулеметов и гранатометов. Прикиньте сами, что может сделать с мирным городом и даже регионом вооруженная до зубов банда из религиозных экстремистов в 500-700 человек? Говорю об этом не для паники, а для понимания, к каким вызовам нам нужно быть готовыми, чтобы отстаивать свою независимость и государственный строй. И какую угрозу Казахстану пришлось преодолеть в январе 2022 года". Азат Перуашев

Важнейшую роль в этом преодолении сыграл президент Токаев, проявив неожиданную для многих твердость и верность государственному долгу. В интервью об этом говорится достаточно скупо, но ни у кого не должно быть иллюзий, будто все решилось "само собой". Казахстан стоял перед самой реальной перспективой утери государственности, превращения в хунту или некий криминальный "халифат", опасный и для своих граждан, и для соседей.

"И только опираясь на волю и действия президента, растерявшиеся было, но сохранившие верность присяге командиры и сотрудники силовых структур восстановили правопорядок на улицах наших городов. Думаю, будет правильным отметить их роль наряду с мужеством и выдержкой миллионов граждан. Вместе с тем сразу после восстановления порядка фракция "Ак жол" потребовала различать молодежь, вышедшую на улицы в поисках справедливости, и тех, кто сознательно содействовал государственному перевороту, участвовал в убийствах и нападениях на госорганы. Мы призвали прекратить пытки задержанной молодежи, а также провести открытые парламентские слушания по событиям Кантара – например, депутатские запросы фракции "Ак жол" от 26 января; 2 февраля; 9 февраля и т.д.". Азат Перуашев

Как уже отмечалось, депутаты "Ак жола" посетили несколько учреждений, где содержались задержанные, индивидуально побеседовали с каждым, кто изъявил такое желание. По итогам этих встреч нами было направлено более сотни обращений в органы прокуратуры с изложением конкретных фактов, оставленных без должного внимания следствием. Не удовлетворившись формальными ответами, мы пришли на прием к генеральному прокурору Берику Асылову, который после обстоятельной беседы дал соответствующие поручения. И бывали случаи, когда на встречах к нам подходили родители, детей которых выпустили по обращениям фракции "Ак жол".

"Нужно отметить, что правовым основанием в этом сыграло поручение президента, данное уже 14 января генеральному прокурору, – при отсутствии отягчающих обстоятельств проявлять смягчение мер к задержанным. А в сентябре того же года глава государства объявил амнистию всем участникам Кантара, кто не был замешан в тяжких преступлениях. Решение об амнистии призвано укрепить общественное согласие, показать молодежи, что государство доверяет им и их будущему. Уверен, что этот шаг будет иметь очень далекие и правильные последствия – гораздо дольше нового президентского срока. Поэтому считаю этот шаг самым значимым политическим решением Касым-Жомарта Кемелевича в нынешнем Послании" – так Демпартия "Ак жол" расценила этот акт об амнистии". Азат Перуашев

Глава государства пошел еще дальше и уже 16 марта дал старт реформе Конституции, которая преобразовала политическую систему республики, сделала ее более открытой и гибкой.

Об этом Токаев также сказал в своем интервью, отметив изменения в законах о выборах, о митингах, о политических партиях, о парламенте, о конституционном суде.

Завершившаяся перед новым 2024 годом первая парламентская сессия показала, что конституционная реформа позволила Мажилису работать на порядок острее, стать ближе и доступнее избирателям. Это перевело значительную часть общественных дискуссий с улиц в стены парламента, что, несомненно, является большим успехом. Нужно отметить и другие новшества, такие как беспартийный (а точнее, надпартийный) статус президента, запрет родственникам главы государства занимать должности на госслужбе и в нацкомпаниях; предоставленное впервые за 30 лет право правящей партии вносить кандидатуру премьера и многое другое.

Все это сделало за прошедшие два года государство ближе к обществу. Наша страна правильно оценила свое текущее положение, мы должны избежать риска скатывания в средневековье и мракобесие, а напротив – развиваться и прогрессировать со всей современной цивилизацией, ее открытостью к инновациям и технологиям.

Но даже перечисленные примеры показывают, что многое из задуманного Токаевым еще только на подходе, прорабатывается, а возможно, и сознательно оставляется им для инициативы соответствующих институтов – Парламента и правительства. Неслучайно уже на следующий день после референдума по Конституции Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что это лишь начало системных перемен, и реформы будут продолжены.