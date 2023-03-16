НПК намерена вернуть государству стратегические отрасли и создать средний класс предпринимателей

Член Народной партии Казахстана (НПК) Оксана Аубакирова во время финальных дебатов напомнила, что сегодня – 16 марта – исполнился год с обращения главы государства к народу, и акцентировала внимание на проведенных с тех пор политических реформах, сообщает Zakon.kz.

"С тех пор были созданы Конституционный суд и уполномоченный представитель по защите прав человека. Внесены изменения в порядок регистрации политических партий. Появились две новые партии. Людям, не состоящим в партии, возвращено их конституционное право участвовать в выборах. Благодаря этому сегодня 100 тысяч граждан страны получили возможность выдвинуть свои кандидатуры на выборах в Мажилис и маслихаты по одномандатным округам. Сначала я не очень верила, что так получится. Но политический строй изменился". Оксана Аубакирова

По словам Аубакировой, Народная партия Казахстана защищает права граждан. В частности, многодетных матерей, детей, молодежи и молодых семей. По ее словам, это партия горняков и металлургов и за ними миллионы трудящихся.



"Наша партия была инициатором внесения изменений в Конституцию. Мы вышли на митинг вместе с народом и женской общественностью. Именно Народная партия Казахстана боролась с беззакониями в проекте Аrtsport, которая участвовала в организации бесплатных детских клубов по всей стране. Мы разработали программу развития села и переселения кандасов". Оксана Аубакирова





Новость по теме Оксана Аубакирова: НПК защищает права простых людей

Представитель НПК заявила, что их партия намерена вернуть государству стратегические отрасли и создать мощный средний класс предпринимателей.

"Для этого мы хотим внести изменения в Налоговый кодекс и освободить от налогов микро- и малый бизнес проценты, взимаемые банками с граждан страны. Люди не должны переплачивать за кредиты. НПК строит социализм, считает, что необходимо продолжать традиции мира и дружбы, придерживаясь принципов коллективизма и свободы как поколения кочевников". Оксана Аубакирова

19 марта в Казахстана состоятся выборы депутатов в Мажилис и маслихаты.

