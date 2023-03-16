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Нурлан Ауесбаев: Наша главная задача – совершенствование законодательства

Наша главная задача – совершенствование законодательства Фото: Facebook/Нурлан Ауесбаев
Во время финальных дебатов представитель партии ОСДП Нурлан Ауесбаев обосновал суть работы оппозиционной партии в Парламенте, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос казахстанца о том, почему они появляются на политическом поле только во время выборов, представитель партии отметил, что их команда придерживается своей собственной стратегии.

По его словам, их главная цель – повышение уровня благосостояния казахстанцев, и это одна из основных причин, почему партия идет на выборы в Мажилис парламента РК

"Начиная с 2012 года в программе нашей партии разработаны различные направления работы, в том числе политические и экономические реформы. Что такое оппозиция? Наша главная цель – донести свою позицию на развитие страны до широких слоев общества. И она заключается не в том, чтобы, сидя на диване, писать в социальных сетях свое мнение по тем или иным проблемам. Мы перенимаем опыт работы европейских оппозиционных партий, которые сосредоточены над совершенствованием законов. Будучи оппозицией, мы не призываем людей на улицы и митинги. Мы будем четко работать над улучшением наших законов".   Представитель партии ОСДП Нурлан Ауесбаев

Также он подчеркнул, что их партия придет в Парламент для того, чтобы поднимать самые наболевшие вопросы населения. И как оппозиционная партия не просто озвучивать эти проблемы, но и прилагать усилия для их решения.


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