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Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США

Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США Фото: ktf.kz
Наша теннисистка Елена Рыбакина обошла чешку Каролину Мухову и пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). сообщает Zakon.kz

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В четвертьфинальном матче казахстанка обыграла 76-ю ракетку мира со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14. В первом сете Елена ушла с 3:5 и отыграла сетбол.

Это достижение стало историческим для казахстанки: ранее Рыбакина еще никогда не доходила до полуфинала в Индиан-Уэллсе — в 2021 году она вылетела во втором круге, в 2022 году — в четвертьфинале.

За выход в финал престижного турнира по информации ФТК, первая ракетка Казахстана сыграет с полькой Игой Швёнтек или румынкой Сораной Кырстей.

В этом году призовой фонд турнира составляет 8 800 000 долларов. Победительница заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.


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