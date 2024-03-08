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Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Мастерсе в Индиан-Уэллсе Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Индиан-Уэллсе (США) проходит турнир категории WTA-1000. Стала известна первая соперница сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Аргентинская теннисистка Надя Подорошка (№84 WTA) преодолела стартовый матч и вышла во второй круг "Мастерса", где сыграет с четвертой ракеткой мира, действующей чемпионкой Индиан-Уэллса Еленой Рыбакиной. Лидер женской сборной Казахстана пропустила первый раунд (bye). 

В первом раунде Надя Подорошка обыграла американку Эшлин Крюгер (№71 WTA) со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Изначально Крюгер должна была сыграть с Паулой Бадосой, но испанка не смогла залечить старую травму и снялась с турнира, и ее заменила Подорошка.

Ранее другая наша теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

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