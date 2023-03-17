В знак протеста: во Франции сожгли чучела Макрона и Борн

Во французском Дижоне на площади сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьера Элизабет Борн, сообщает Zakon.kz

Как сообщают французские СМИ, недовольные активисты снова вышли на улицы городов и поджигают все вокруг. Горят машины, мусорные контейнеры, строительные леса и многое другое.

Это произошло после решения властей принять закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет без голосования.

Полиция разгоняет толпы из брандспойтов, но протестующие не успокаиваются.

Как сообщали ранее, закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет был принят в обход парламента. Заявление премьера сопровождалось недовольными криками собравшихся депутатов. После речи Борн депутаты потребовали ее отставки.