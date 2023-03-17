В знак протеста: во Франции сожгли чучела Макрона и Борн
Фото: скриншот с видео
Во французском Дижоне на площади сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьера Элизабет Борн, сообщает Zakon.kz
Как сообщают французские СМИ, недовольные активисты снова вышли на улицы городов и поджигают все вокруг. Горят машины, мусорные контейнеры, строительные леса и многое другое.
Это произошло после решения властей принять закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет без голосования.
Полиция разгоняет толпы из брандспойтов, но протестующие не успокаиваются.
Как сообщали ранее, закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет был принят в обход парламента. Заявление премьера сопровождалось недовольными криками собравшихся депутатов. После речи Борн депутаты потребовали ее отставки.
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