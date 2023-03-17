Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В знак протеста: во Франции сожгли чучела Макрона и Борн

В знак протеста: во Франции сожгли чучела Макрона и Борн Фото: скриншот с видео
Во французском Дижоне на площади сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьера Элизабет Борн, сообщает Zakon.kz

Как сообщают французские СМИ, недовольные активисты снова вышли на улицы городов и поджигают все вокруг. Горят машины, мусорные контейнеры, строительные леса и многое другое. 

Это произошло после решения властей принять закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет без голосования.

Полиция разгоняет толпы из брандспойтов, но протестующие не успокаиваются.

Как сообщали ранее, закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет был принят в обход парламента. Заявление премьера сопровождалось недовольными криками собравшихся депутатов. После речи Борн депутаты потребовали ее отставки.

Читайте также

Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару

Главное к утру: в мире – конец пандемии, а в Казахстане борьба с паводками

КНДР запустила баллистическую ракету

Елена Вебер
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 16 марта
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления